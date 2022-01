Šéf Pfizeru prozradil plány s vakcínou. Svět se brzy vrátí k normálu, slibuje

Ředitel Pfizeru Albert Bourla předpokládá, že se svět vrátí do normálu do několika měsíců. Jeho firma pracuje na vyvinutí vakcín na covid-19, kterou by se mohlo očkovat jednou ročně –⁠ podobně jako nyní na chřipku. Šéf americké farmaceutické firmy to řekl v rozhovoru s izraelskou televizí