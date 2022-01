Evropa díky omikronu míří ke konci pandemie, věří WHO. Radí však opatrnost

„Je pravděpodobné, že se region posouvá směrem k jakési konečné fázi pandemie,“ řekl Kluge v rozhovoru pro agenturu AFP. Dodal, že variantou omikron by se do konce března mohlo nakazit 60 procent Evropanů.

Regionální ředitel WHO se domnívá, že jakmile současná vlna opadne, bude „po několik týdnů a měsíců existovat globální imunita, buď díky vakcíně, nebo protože lidé budou mít imunitu díky infekci”.

Svou roli bude hrát oslabení sezónnosti. „Očekáváme klidné období před tím, než se covid-19 vrátí zpět na konci roku. Ale neznamená to nezbytně, že se vrátí i pandemie,” dodal Kluge.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval před unáhleným optimismem. „Bylo by nebezpečné předpokládat, že omikron byla poslední varianta a že už jsme v konečné fázi,“ prohlásil podle agentury DPA. Nicméně, myslí si, že akutní fázi covidové pandemie lze komplexním mezinárodním úsilím letos ukončit.

Omikron se oproti variantě delta projevuje rychlejším šířením, ale mírnějšími příznaky. Řada vědců na základě toho predikuje, že omikronová vlna by mohla přeměnit pandemii na endemii. V takovémto scénáři by koronavirus nebyl vymýcen, ale fungoval by jako běžné nachlazení, s nímž se tělo dokáže vypořádat a které nevyvolává takové dopady, aby lidé ve velké míře končili na lůžkách v nemocnicích.

Odborníci poukazují na příklad Jihoafrické republiky, kde variantu poprvé objevili. Země prožila intenzivní, ale poměrně krátkou omikronovou vlnu. Regionální kancelář WHO pro Afriku minulý týden také uvedla, že případů covidu-19 v této oblasti prudce ubylo, což naznačuje, že omikron je zde za svým vrcholem.

Opatrný optimismus vyjadřuje i hlava amerického protikoronavirového týmu, imunolog Anthony Fauci. V některých částech Spojených států úřady podle něj zaznamenaly prudký pokles případu covidu-19. „Věci vypadají dobře,” řekl.

Život s covidem-19

Některé státy se postupně připravují na život s covidem-19, jako kdyby se jednalo o endemickou, nikoliv pandemickou nemoc „Doufám, že budeme jedna z prvních hlavních ekonomik, která by demonstrovala světu, jakým způsobem se přesunete z pandemie do endemie,“ uvedl britský ministr školství Nadhim Zahawi.

O žití s covidem-19 mluví též španělský premiér Pedro Sánchez. „V příštích několika měsících a letech budeme muset bez váhání a podle toho, co nám věda říká, přemýšlet o tom, jak zvládnout pandemii s různými parametry,“ řekl.

Kluge ovšem varuje, že na prohlášení nákazy covidem-19 za endemii je ještě příliš brzy. „Hodně se mluví o endemii, ale endemie znamená, že je možné předvídat, co se stane. Tento virus nás překvapil více než jednou, takže musíme být velmi opatrní,“ zdůrazňuje Kluge s tím, že se mohou objevit nové varianty.

Prezident Portugalska Marcelo Rebelo de Sousa v novoroční řeči slavnostně prohlašoval, že jedna z nejvíce naočkovaných zemí na světě vstupuje od endemické fáze. Počet případů ale začal kvůli omikronu silně stoupat. Portugalsko přesto patří mezi země, které mají nejuvolněnější opatření vůči covidu-19.