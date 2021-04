Pfizer pozastavil dodávky do Izraele. „Banánová republika“ mu nezaplatila

Firma Pfizer zastavila dodávky vakcín proti covidu-19 do Izraele, protože ještě nedostala platbu za 2,5 milionu očkovacích látek dovezených do země. Oznámil to list The Jerusalem Post, podle nějž americká společnost zablokovala dodávku dalších 700 000 dávek, které měly do Izraele dorazit v neděli.