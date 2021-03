Babiš vyráží do Izraele, bude jednat o výrobě vakcín i "zázračném léku"

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Izrael je nyní světovým lídrem v očkování. Pro nás jsou důležité jejich zkušenosti. Navštívím velké očkovací centrum. Budu také přítomen otevření našeho konzulátu v Jeruzalémě,“ uvedl Babiš před cestou.



S premiérem do Jeruzaléma letí také početný tým vládních expertů. Nechybí mezi nimi epidemiolog a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal, vakcinolog Marek Petráš, parazitolog Julius Lukeš či lékař a poslanec hnutí ANO Julius Špičák.

Právě on zprostředkoval setkání s izraelským profesorem Nadirem Arberem, který vyvinul lék EXO-CD24. Ten podle výsledků první fáze testování pomohl výrazně zmírnit průběh nemoci covid-19 prakticky u všech pacientů, kterým byl podán. Studie probíhala na 30 pacientech s mírným či horším průběhem nemoci, 29 z nich se uzdravilo do pěti dnů.

Babiš by lék rád přivezl do Česka. „Máme zájem o klinické studie. Doufám, že překonáme tuzemskou byrokracii a nezůstaneme kvůli ní bokem,“ řekl Babiš v úterý pro Deník.cz. Izraelci už lék testují také v Řecku.

Premiér bude také usilovat o spolupráci zemí ve snaze získat licenci na výrobu vakcíny od farmaceutických společností. Pokud by se to podařilo, země by následovala Rakousko a Dánsko, které již společně s Izraelem zahájily jednání s velkými výrobci vakcín, firmami Pfizer a Moderna s cílem dostat licenci na budování vlastních výrobních kapacit.



Babiš otevře konzulát v Jeruzalémě

Český premiér se také setká s izraelským ministrem zahraničí Gabim Aškenazim. Společně ve 13:30 otevřou jeruzalémskou úřadovnu českého velvyslanectví v Tel Avivu. Byla zřízena k 1. březnu, v plném provozu by podle dřívějšího vyjádření ministerstva zahraničí měla být od přelomu dubna a května.



Babiš měl původně odletěl do Izraele už ve středu. Kvůli změnám v programu kampaně izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který ve čtvrtek ráno navštíví Spojené arabské emiráty, se však cesta české delegace posunula na čtvrtek. Na odpoledním jednání se k Babišovi a Netanjahuovi připojí také maďarský premiér Viktor Orbán. Společně budou jednat o možné spolupráci při získání licence na výrobu vakcíny.

V závěru návštěvy Babiš s delegací expertů navštíví jedno z očkovacích center. Návrat do Česka je naplánován na čtvrtek večer. Stejně jako v případě předchozích cest do Maďarska a Srbska s premiérem neletí ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Izrael už naočkoval polovinu obyvatel

V Izraeli dostalo nejméně jednu dávku vakcíny už více než pět milionů lidí, plně očkováno je 3,9 milionu z devíti milionů Izraelců. V zemi se proto v neděli začala rozvolňovat opatření. Po více než dvou měsících se otevřely hranice, ale také restaurace či fitness centra. V regionech s nízkým výskytem nákazy začala také prezenční výuka ve školách.

Část provozoven je však přístupná pouze pro občany se „zeleným pasem“. Ten Izraelci získávají po podání druhé dávky vakcíny. Bez očkování se lidé nedostanou například do vnitřních prostor barů či restaurací. Mohou alespoň na venkovní zahrádky. „Je to skvělý den, pro lidi se zeleným pasem otevíráme restaurace, vracíme se k životu,“ uvedl premiér Netanjahu, který využil příležitosti a první den vyrazil do kavárny v Jeruzalémě.

Ne všichni v zemi jsou však z rozvolnění nadšeni. Část epidemiologů před příliš rychlým rozvolněním varuje. Díky očkování se sice podařilo výrazně snížit denní přírůstky nakažených, a to z lednových 10 000 denně na současných asi 3700, obavy však vzbuzuje růst nemocnosti v posledních dnech.

Do toho se v Izraeli za dva týdny uskuteční další předčasné parlamentní volby. Netanjahuova strana Likud má v průzkumech nejvyšší preference, je ale otázkou, zda bude mít dost potenciálních koaličních partnerů pro sestavení vlády. Jedná se již o čtvrté předčasné parlamentní volby během posledních dvou let.