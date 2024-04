Téměř jsme se stáhli z jihu Pásma Gazy, uvedla izraelská armáda

Brigáda Nahal má za úkol zabezpečit koridor, který protíná Pásmo Gazy napříč od oblasti Beeri na jihu Izraele až k pobřeží Pásma. Podle webu The Times of Israel koridor armádě umožňuje zásahy v severní a střední části Gazy, brání Palestincům v návratu do severní části oblasti a umožňuje humanitárním organizacím dodávat pomoc přímo do severní části Pásma Gazy.

Izrael v noci na neděli provedl vzdušné údery v údolí Bikáa na východě Libanonu proti pozicím ozbrojeného hnutí Hizballáh. Jen několik hodin předtím Hizballáh prohlásil, že se mu nad územím Libanonu podařilo sestřelit izraelský bezpilotní letoun. Izraelská armáda ráno údery potvrdila a uvedla, že mířily hlavně na infrastrukturu související s protivzdušnou obranou Hizballáhu.

Úřady v Pásmu Gazy, které ovládá hnutí Hamás, dnes oznámily, že za půl roku konfliktu s izraelskou armádou v oblasti zahynulo 33 175 Palestinců, dalších 75 886 lidí bylo zraněno.

Izraelská armáda do oblasti vstoupila v reakci na teroristický útok ozbrojenců Hamásu a dalších palestinských organizací, který si na jihu Izraele vyžádal téměř 1200 obětí, zhruba 250 osob zavlekli teroristé na palestinské území. no