Byla to drahá zábava, soulož ani umělé oplodňování nepomohly. Pandy se vrací

Jediný pár pand velkých žijících na území Velké Británie se vrací do Číny, aniž by porodil kýžené mládě. Pandy ve skotské metropoli Edinburghu ve čtvrtek naposledy ochutnají bambusové výhonky před zraky návštěvníků zdejší zoologické zahrady, než zamíří zpět do země původu.