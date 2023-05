Když po Českém krasu běhaly šavlozubé šelmy. Kurátor Národního muzea vypráví

Kde se na planetě šelmy vzaly?

Snažíme-li se dopátrat původu šelem, dostáváme se na tenký led. Jednak odpověď na otázku, co je šelma, není tak snadná, jak by se mohlo zdát. Jednak se potýkáme s obtížemi při určování stáří nálezů fosilních pozůstatků. Řád šelmy (Carnivora) dnes čítá přes 280 žijících druhů obývajících všechny kontinenty. Šelmy můžeme rozdělit do dvou hlavních vývojových skupin. Psotvárné (Caniformia), kam patří například medvědi, psi, kuny, medvídkovité šelmy nebo lachtani a tuleni. A šelmy kočkotvárné (Feliformia), kam řadíme kromě kočkovitých šelem i cibetky, promyky (drobné rychlé šelmy se zálibou v lovu hadů; žijí v tropech Afriky, jižní Asie a ve středomořské části Evropy, pozn. red.), hyeny a jejich příbuzné. Hledáme-li tedy nejstarší šelmu, hledáme, zjednodušeně řečeno, nejbližšího společného předka těchto dvou skupin.

Ačkoliv se většina linií šelem během evoluce poměrně významně změnila, jsou skupiny, které stále připomínají své předky ze starších třetihor.