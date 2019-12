Na ostrov, kde vybuchla sopka, se lidé vydali i přes zvýšené nebezpečí

Na ostrově White Island se v pondělí v době výbuchu sopky, který si vyžádal nejméně pět mrtvých, pohybovalo 47 lidí, z toho 24 Australanů. A to i přesto, že úroveň výstrahy varující před možnou sopečnou aktivitu, se v posledních týdnech podle novozélandského deníku New Zealand Herald zvedla na druhý z pěti možných stupňů.

Úroveň výstrahy se zvedla v reakci na zvyšující se množství oxidu siřičitého a otřesy sopky, které mohou varovat před stoupajícím magmatem. Jak ale uvedl New Zealand Herald, je na uvážení provozovatelů, zda turisty na soukromě vlastněný ostrov, na který se lidé dostanou přes povolení, vezmou.



Policie také kvůli úmrtím zahájí vyšetřování. Na dotaz novinářů nepotvrdila, zda se bude týkat právě organizátora turistických zájezdů na ostrov.

„Budeme vyšetřovat, zda je někdo trestně zodpovědný za úmrtí a zranění,“ řekl bez dalších podrobností John Tims z místní policie



Výbuch si vyžádal nejméně pět mrtvých, 31 raněných a osm lidí se stále pohřešuje. Policie však uvedla, že na ostrově nejsou žádné známky života. Pátrací akce záchranářům komplikuje i nebezpečí dalšího výbuchu. Experti totiž uvedli, že riziko dalšího výbuchu během příštích 24 hodin je až padesátiprocentní. Policie proto situaci na ostrově bude nadále monitorovat pomocí dronů.

Policisté rovněž upřesnili národnosti lidí, kteří se v době výbuchu na ostrově pohybovali. Jednalo se převážně o Australany, dále na ostrově bylo několik Američanů, Němců, dva Britové a Malajsijec.

Při výbuchu bylo zraněno na 31 lidí. Většina z nich podle lékaře Peta Watsona utrpěla popáleniny na více než 30 procentech těla, mají problémy s dýcháním a poškozené plíce.



„Ne všichni pacienti s popáleninami přežijí,“ sdělil novinářům podle deníku The Guardian Watson. Zranění jsou ve věku od 13 do 72 let a jsou ošetřovány v novozélandských nemocnicích, někteří budou převezeni do Austrálie.