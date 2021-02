Syslíte si vakcínu pro sebe! Mexiko vyzvalo bohaté země k férovosti

„Vyzýváme země, aby přestaly syslit vakcíny a urychlily první fázi dodávek v rámci programu COVAX, aby daly prioritu chudším zemím,“ řekl ve středu v Radě bezpečnosti OSN šéf diplomacie Mexika.

„Je naléhavé začít jednat, zvrátit nespravedlnost, protože na tom závisí bezpečnost všeho lidstva,“ dodal Ebrard.



Mexický ministr řekl, že v rámci programu COVAX, který zastřešuje Světová zdravotnická organizace (WHO), se dosud neuskutečnily žádné dodávky.



Panamerická zdravotnická organizace, která spadá pod WHO, ve středu oznámila, že první dodávky vakcín v rámci tohoto programu se uskuteční nejdříve koncem února či v březnu, ale budou zatím jen malé.

Programu COVAX se účastní na 190 zemí. WHO zatím schválila pro nouzové použití dvě vakcíny - tento týden látku od britsko-švédské firmy AstraZeneca a už dříve americko-německou vakcínu od firem Pfizer/BioNTech.

Mexiko kromě vakcín slíbených přes COVAX dojednává také bilaterální dodávky vakcín, podobně jako řada zemí Latinské Ameriky spoléhá i na čínské vakcíny a ruskou vakcínu Sputnik V.

Šéf OSN volá po celosvětovém očkovacím plánu

Na nerovnou distribuci vakcín ve středu upozornil i generální tajemník OSN António Guterres, který vyzval skupinu největších ekonomik G20 k vypracování globálního plánu očkování proti covidu-19.



„Svět urgentně potřebuje celosvětový vakcinační plán, aby přivedl dohromady všechny, kteří mají potřebnou moc, vědeckou expertízu a výrobní a finanční kapacity,“ řekl Guterres.



Na jednání šéfů diplomacií zemí Rady bezpečnosti OSN řekl, že by G20 měla ustavit mimořádnou pracovní skupinu, která by takový očkovací plán vypracovala a pak koordinovala jeho realizaci a financování.

Ve skupině by podle něj měly zasednout všechny státy, které jsou velkými výrobci dosud používaných vakcín proti covidu-19. V RB OSN zasedají mimo jiné USA, Rusko, Čína, Británie a Indie, které jsou v současnosti největšími producenty těchto očkovacích látek.



Ve 130 státech očkování ještě nezačalo

OSN by podle Gutteres měla vyvíjet tlak na to, aby byli co nejrychleji naočkování všichni lidé na světě.

Také Guterres odsoudil nynější nerovnou distribuci očkovacích látek mezi světové obyvatelstvo a podotkl, že 75 procent všech dosud podaných dávek dostali obyvatelé jen desíti světových zemí, přičemž ve 130 státech nebyl zatím naočkován nikdo.



Šéf americké diplomacie Anthony Blinken oznámil, že USA do konce tohoto měsíce zašlou přes 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun) WHO.

Z té Spojené státy vyvedl bývalý prezident Donald Trump, nynější šéf Bílého domu Joe Biden však zemi nasměroval zpět hned první den v úřadu.



„Je to klíčový krok dopředu, pokud jde o plnění našich finančních závazků jako člena WHO, který je odrazem našeho obnoveného závazku zajistit, aby WHO měla potřebnou podporu při vedení globálního tažení proti pandemii,“ řekl Blinken.