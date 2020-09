Navalného otrávili ještě v hotelu v Tomsku. Jed byl na láhvi, tvrdí jeho tým

Kritik Kremlu minulý měsíc náhle onemocněl při vnitrostátním letu z Tomska do Moskvy. Letoun musel nouzově přistát v Omsku, kde byl Navalnyj v bezvědomí hospitalizován a posléze přepraven zvláštním letem do Berlína, kde se zotavuje v nemocnici Charité.

Hlavní oponent ruského prezidenta Vladimira Putina byl podle Německa otráven nervově paralytickou látkou novičok, čili zakázanou chemickou zbraní. Rusko tvrdí, že nevidělo žádné důkazy, že by byl Navalnyj otráven.



„Dovolte, ať vysvětlíme, odkud se vzala takzvaná ‚flaška s novičokem‘, na kterou se nás ustavičně vyptávají. Přesněji šlo o obyčejnou plastovou láhev od vody, na které pak v německé laboratoři zjistili stopy bojové otravné látky.



Je to láhev z pokoje v tomském hotelu Xander, kde byl Navalnyj ubytován,“ uvedl Navalného tým. V jeho vyjádření se uvádí, že tým se rozhodl shromáždit vše, co by mohlo být hypoteticky užitečné, a předat to lékařům v Německu, a to včetně několika prázdných plastových láhví od vody.

Na jedné z nich o dva týdny později našla německá laboratoř stopy novičoku. Analýza v dalších laboratořích toto zjištění potvrdila.

Jed nejspíše nebyl přímo ve vodě

„Nyní chápeme, že (Navalnyj) byl otráven ještě před tím, než opustil hotelový pokoj a odjel na letiště,“ dodal tým s tím, že si od počátku uvědomoval, že případ se v Rusku vyšetřovat nebude.

Podle jednoho z vynálezců novičoku Vladimira Ugleva jed nejspíše nebyl přímo ve vodě - kdyby se dostal do organismu orálně, politik by se zmítal v křečích během pár minut.

Navalnyj podle jeho odhadu dostal asi pětinu smrtící dávky, přičemž jed vstřebal pokožkou. Stopy jedu pak zlikvidoval metabolismus, ale na láhvi stopy zůstaly.

Podle Navalného spolupracovníka Vladimira Milova, který býval náměstkem ministra energetiky, se důkazy o otravě podařilo zajistit před příchodem ruské tajné policie a dostat je včas ze země.



Záběry z kamer zabavilo ministerstvo vnitra

„Záběry z hotelových kamer zabavilo ministerstvo vnitra. Ale vyšetřování stejně nezačalo,“ napsala Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru.

Británie ve středu uvedla, že si je téměř jistá, že útok na Navalného spáchaly ruské tajné služby, a že Rusko musí vysvětlit nepřijatelné použití chemické zbraně.

Objasnění od Ruska požadují také Německo, Francie a další státy, zaznívají výzvy k dalším sankcím proti Moskvě. Ta ale tvrdí, že ke spuštění oficiálního vyšetřování by potřebovala více lékařských analýz.

Navalného příspěvky na internetu, odhalující korupci ve špičkách ruské politiky, zaznamenaly miliony zhlédnutí. Otráven byl během vrcholící kampaně před místními a regionálními volbami, ve kterých se snažil přispět k porážce co největšího počtu kandidátů Kremlu.