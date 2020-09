Už můžu dýchat sám. Navalnyj zveřejnil svou první fotku z nemocnice

„Stýská se mi. Ještě skoro nic nedokážu, ale včera jsem dokázal celý den sám dýchat. Úplně sám. Naprosto bez cizí pomoci, nepoužil jsem ani tu nejjednodušší trubičku,“ píše se u příspěvku Navalného, který byl po upadnutí do kómatu připojený k umělé plicní ventilaci.

Pacient v postu dodává, že se mu dýchání „vážně líbí“. „Úžasný, mnohými nedoceněný proces. Doporučuji,“ končí příspěvek. Na snímku je Navalnyj spolu s manželkou. Politikova mluvčí Kira Jarmyšová na pak na Twitteru napsala, že se opozičník chce vrátit do vlasti.

„Píšou mi novináři a vyptávají se, zda je pravda, že se Alexej Navalnyj chystá vrátit do Ruska. Chápu, proč se tak ptají, ale i tak považuji za divné, že by někdo mohl uvažovat jinak. Ještě jednou všem potvrzuji: žádné jiné plány se nikdy neposuzovaly,“ napsala.

První fotografie Navalného z berlínského nemocničního lůžka:



Berlínská klinika v pondělí uvedla, že se pacientův stav zlepšuje, už nepotřebuje umělé dýchání a občas může krátce vstát z nemocničního lůžka.



Německá vláda současně oznámila, že kromě německých expertů i laboratoře ve Švédsku a ve Francii nezávisle na sobě na základě zkoumání vzorků dospěly k závěru, že Navalnyj byl otráven novičokem, což je látka vyvinutá v bývalém Sovětském svazu.

Novičok proslul poté, co jím byl v předloni v březnu v anglickém Salisbury otráven spolu se svou dcerou bývalý důstojník ruské armádní rozvědky Sergej Skripal, který si ve vlasti odpykal trest za špionáž pro Brity. Londýn z otrávení Skripalových obvinil Rusko, Moskva vše popřela.

Navalného do Berlína převezli v kómatu z nemocnice v ruském Omsku několik dní poté, co během letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna zkolaboval. Evropská unie podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella pokládá otravu za pokus o zavraždění Navalného zakázanou chemickou zbraní.

Západ od Ruska požaduje objasnění a zevrubné vyšetřování. Moskva tvrdí, že není co vyšetřovat, protože ruští lékaři v Navalného těle žádné toxické látky nenašli a pro spuštění vyšetřování chybějí důkazy. V úterý mluvčí Kremlu prohlásil, že Moskva nechápe, proč taky nedostala vzorky, které německá strana poskytla laboratořím ve Francii a Švédsku.



„Rusko absolutně bylo a zůstává otevřeno spolupráci a součinnosti při objasnění toho, co se stalo,“ ujistil mluvčí Dmitrij Peskov, tradičně bez toho, že by zmínil jméno odpůrce prezidenta Vladimira Putina.