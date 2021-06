Manželka za všechny prachy. Jak se v Oděse naivní Brit „výhodně“ oženil

Románku jako z pohádky, který prožíval James s Irynou o 20 let mladší v černomořském letovisku Oděse, nechybělo nic – drahé večeře, schůzky v opeře, žádost o ruku a srdce milované ženy. Nový byt a přepychová svatba. I přes velký věkový rozdíl to mezi nimi jiskřilo. Nebo alespoň tak si to tehdy dvaapadesátiletý Brit myslel.