Zájem o svatby vylétl, ceny také. Situaci komplikují i blížící se volby

Sňatků v České republice před covidem rok od roku přibývalo. V roce 2019 jich bylo téměř 55 tisíc. Do obřadů s rouškami pro maximálně deset lidí se ale nikomu moc nechtělo. Až lákavé datum roku 2022 a zrušení koronavirových restrikcí situaci změnilo a letos to vypadá na rekordní počet sňatků. Na mnoha místech úřady nestíhají. Populární dny na pořádání svatby, tedy pátek, sobota a neděle, jsou často zamluvené. Cateringový kuchař Ondřej Košvanec z východních Čech mimořádný zájem potvrzuje: „Poptávka je veliká. Vypadá to, jako by to lidi doháněli nebo jako by se báli, že opět nastane nějaké omezení. Letos máme nasmlouvaných asi o 30 procent svateb víc než obvykle,“ říká.

Odborníci doporučují začít s organizací svatby šest až 12 měsíců dopředu. Ovšem i velký časový předstih tento rok nestačí, spousta míst je už dávno „pryč“.