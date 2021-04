Obchodoval jsem s Ukrajinou i po roce 2014, přiznal se prodejce zbraní Gebrev

Společnost EMKO bulharského obchodníka se zbraněmi Emilijana Gebreva dodávala zbraně na Ukrajinu i po roce 2014, kdy na východě země tamní separatisté podporovaní Ruskem začali bojovat proti ukrajinské armádě. Listu The New York Times to přiznal sám Gebrev, který původně vyzbrojování Ukrajiny popíral. Uvedl, že zbraně skladoval v muničním areálu v Česku.