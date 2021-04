Vrbětice má na svědomí šestičlenné ruské komando, ne jen dva hledaní

Na akci podle zjištění Bellingcatu osobně dohlížel velitel jednotky Andrej V. Averjanov, který v době jejího konání v utajení odjel do střední Evropy a do Moskvy se vrátil jen několik hodin po výbuchu ve Vrběticích. Respekt s Bellingcatem zároveň upozorňují na to, že se doposud ví jen o dvou akcích, kdy byl Averjanov mimo Rusko. Jednou z akcí jsou právě Vrbětice. Podle analýzy komunikace má Averjanov přímé spojení na vedení GRU a vládnoucí administrativu.

Bellingcat ve své zprávě předpokládá, že akci GRU plánovala dříve, ale z neznámých příčin byla odložena zhruba o týden. Členové komanda se měli do Česka dostat buď přímým letem, nebo přes sousední země – Rakousko, Maďarsko. Detaily mise si ještě předtím doladili ve Švýcarsku.

„První dva členové jednotky přijeli odděleně již na začátku roku 2014. Nejdříve přiletěl 26. ledna 2014 do Prahy Sergej Fedotov, kterého v minulosti Bellingcat, The Insider a Respekt identifikovaly pod pravým jménem jako Denis Vjačeslavovič Sergejev. Jde o třetího útočníka na dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury v roce 2018,“ uvádí Respekt, který s Bellingcatem spolurpacuje. GRU se Skripala neúspěšně pokusila zabít novičokem.

Sergejev se z Prahy do Moskvy vrátil o týden později, 2. února 2014. Následně se do Prahy dostal další člen týmu Egor Gordienko, který cestoval s pasem na jméno Gregory Gorshkov. Z Prahy odjel 24. února 2014. Investigativci připomínají, že oba zmínění muži se po roce objevili v Bulharsku, a to v době, kdy bulharský obchodník se zbraněmi Emialian Gebrev onemocněl příznaky připomínajícími otravu.

Averjanov se měl do Evropy dostal s pasem na jméno Andrey Overyanov. Ve Vídni měl přistál 13. října 2014. O dva dny dříve v Rakousku přistál další člen jednotky Nikolaj Ezhov. Ve stejné době jako Ezhov odletěli z Ruska do Evropy agenti Anatolij Čepiga s Alexandrem Miškinem, kteří přistáli v Praze. Na ruzyňském letišti se vykázali fiktivními pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, jako povolání v nich měli uvedeno prodejce sportovní výživy. Během krátkého pobytu v Praze Čepiga zveřejnil na své tehdy fungující sociální síti fotografii z centra Prahy.

Bellingcat @bellingcat The operation also involved at least two GRU officers who traveled under diplomatic cover to Budapest, a roughly five hour drive from the munitions depot, shortly before the explosions. https://t.co/48yaCfG85I oblíbit odpovědět

V době, kdy se s Miškinem přesunuli na Moravu blíže vrbětickému skladu a bydleli v Ostravě v hotelu Corrado, si člen Ezhov pronajal v Rakousku auto. Hypotézou podle Bellingcatu a Respektu je, že Ezhov Averjanova půjčeným vozem vyzvedl ve Vídni a oba odjeli do Ostravy, kde se sešli s Čepigou a Miškinem, aby jim pomohli s přípravou celé akce.

Poslední dva známí členové, kteří byli podle Bellingcatu součástí operace, jsou ruští špioni s diplomatickým krytím Alexej Kapinos a Jevgenij Kalinin. Na podzim 2014 do Maďarska letěli pod svými jmény spolu.

Do Vrbětic se objednali e-mailem

Čepiga s Miškinem se do Vrbětic objednali e-mailem, který byl podle policejní expertizy zbaven všech metadat. To znemožňuje určit, odkud přesně byl odeslán. Povolení ke vstupu do Vrbětic jim provozovatel vydal na období od 13. do 17. října. Muniční sklad číslo 16 vybouchl 16. října v 9:25.

Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézu za vysoce reálnou. V době, kdy Vrbětice explodovaly, nastupovali již Čepiga s Miškinem ve Vídni do letu společnosti Aeroflot do Moskvy. Velitel jednotky Averjanov a Ezhov se týž den vrátili také do Vídně, píše Respekt.

Česká policie výbuch vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Poskytování informací v případu si vyhradilo Krajské státní zastupitelství v Brně. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v pondělí po jednání vlády novinářům řekl, že vyšetřovatelé pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska. Podle něho výbuch muničního areálu ve Vrběticích není z právního hlediska prověřován jako trestný čin teroristického útoku.

„Pokud je tu stát, který má jednotku zabijáků, musí nést konsekvence,“ řekl v úterý ministr vnitra pověřený řízením ministerstva zahraničí Jan Hamáček.



Praha v reakci na závěry tajných služeb o ruské vině za výbuch, při němž v roce 2014 zahynuli dva lidé, vyhostila 18 zaměstnanců ruské ambasády. Rusko v odvetě poslalo domů 20 lidí z českého velvyslanectví v Moskvě. Premiér Andrej Babiš v úterý výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nazval bezprecedentním teroristickým útokem na českém území. V pondělí uvedl, že nešlo o státní terorismus.