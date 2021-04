Když jsem to poprvé viděl, koukal jsem jako blázen, řekl Hamáček

„Ono to možná z toho, co je v médiích, vypadá, že je tady nějaká parta šílenců, která běhá po Evropě, snaží se někoho zabít a moc jí to nejde. Ale věřte, že většinou to je tak, že se přijde jenom na ty případy, které se nepovedly. Musím říct otevřeně, že mě děsí, že tady musí být případy, které se povedly. Prostě pokud tady existuje stát, který má takovouhle jednotku zabijáků, tak za to prostě musí nést konsekvence,“ uvedl Hamáček na adresu Ruska při projednávání postupu vlády před poslanci.



Ve středu si předvolá na ministerstvo zahraničí ruského velvyslance Aleksandra Zmejevského.

Bude mu tlumočit protest České republiky kvůli vyhoštění dvaceti českých diplomatů z Moskvy v reakci na to, že Česko vykázalo ze země 18 lidí z ruské ambasády. „To, že jsme jim vyhodili 18 špionů, to je to nejmenší,“ prohlásil Hamáček.

To, že vláda rozbila dvě kompletní rezidentury ruských tajných služeb SWR a GRU v České republice, označil za fenomenální úspěch.

Na výbuchu ve Vrběticích se podle informací od českých tajných služeb měli podílet dva muži, které Britové spojují s pokusem o vraždu jedem novičokem bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v britském Salisbury v roce 2018. Již dříve média oba muže identifikovala jako příslušníky GRU, jejichž pravá jména jsou Anatolij Čepiga a Aleksandr Miškin

Snažili se znehodnotit zboží, které patřilo obchodníkovi se zbraněmi, který je prodával stranám, které bojují proti Rusku. Terčem byl podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat jeden z významných bulharských obchodníků se zbraněmi Emilian Gebrev, kterého se na Balkáně údajně pokusili členové ruské rozvědky dvakrát otrávit.