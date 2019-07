Rodiny nutí gaye do sňatků. Když ho manželka chtěla prozradit, zabil ji

Na britských letištích se od prázdnin pohybuje víc policistů než obvykle. Pozorují provoz a sem tam se zeptají pasažérů, kam mají namířeno a jestli tam letí z vlastní vůle. V rámci operace Reflektor totiž hledají oběti dětských anebo nucených sňatků. A varují, že se jimi často stávají i homosexuálové, píše list The Independent.

„Hodně se zaměřujeme na LGBT komunitu. V některých menšinách je opravdu riskantní odhalit nebo být odhalen, že jste gay, pokud to vaše rodina neschvaluje. Může tam být obrovské riziko nuceného sňatku,“ říká seržantka Trudy Gittinsová z policie v anglickém hrabství West Middlands.



Fenomén rodinné hanby, který je obvyklý v Afghánistánu, Indii, Pákistánu či Rumunsku, je živý i v třetí generaci přistěhovalců. Děti, které se rodičům svěří se svou sexuální orientací, jsou pak mnohdy dokonce přinuceny podstoupit „nápravné znásilnění“.

Rodiny totiž věří, že je pohlavní styk s osobou opačného pohlaví přivede na „správnou cestu“. Někteří homosexuálové už podle Gittinsové přišli na řešení své tíživé situace, kdy si v komunitě navzájem vypomohou: Gay si vezme lesbu, uklidní obě příbuzenstva a dál žijí své životy.

Tragicky však skončila například svatba britského gaye Jasvira Gindaye, kterého rodina před šesti lety přinutila odletět do Indie a tam si vzít dívku, kterou v životě neviděl a nic o ní nevěděl. Ona zase netušila, že si bere homosexuála. Když na to po měsíci společného života v Británii přišla, muži údajně pohrozila, že jeho tajemství prozradí rodině.

Ginday podle svých slov zpanikařil. Manželku uškrtil a její tělo spálil. Spolu se svým strýcem pak přišel na policii a nahlásil její zmizení. Pravda se ovšem brzy dostala na povrch a muž od soudu odešel s doživotním trestem, píše BBC.

Policie ve West Midlands podle britského listu The Independent každý měsíc prověřuje zhruba dva případy vynucené svatby obecně. Často však bez výsledku, protože údajné oběti stáhnou svou výpověď nebo se nedaří získat dostatek důkazů. Ty se totiž nacházejí mimo Británii. Úřady pak mohou oběti pomoci alespoň tím, že jí poskytnou ochranu před pomstou rodiny.

Zatím tak soudy úspěšně dotáhly do konce jen dva případy. V jednom z nich skončila za mřížemi žena z Birmighamu, která svou dceru přinutila ke svatbě s o šestnáct let starším příbuzným v Pákistánu. Ten dívku znásilnil, když jí bylo třináct let. Zpět v rodné zemi pak šla na potrat a její matka na čtyři a půl roku do vězení.

V druhém případě policie obvinila manželský pár, že lstí přiměl svou osmnáctiletou dceru, aby odletěla do Bangladéše. Místo dovolené ji tam čekal její bratranec a zároveň i ženich, se kterým mladá žena později počala dítě. Díky tomu pak i její manžel dostal britské vízum. Dohromady oba rodiče stráví osm let ve vězení.



V loňském roce se britské úřady zabývaly celkem 1 764 případy nucených sňatků, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst o 47 procent. Podle příslušné vládní instituce je 297 obětí mužského pohlaví. Policie věří, že případů je víc, protože už lidé i díky celostátní kampani na toto téma mají odvahu své rodiny nahlásit. Tedy že případů ve skutečnosti nepřibývá.

Zároveň však přiznává, že se k opravdovým číslům nepřiblížila ani zdaleka. A to i proto, že si některé oběti nucených sňatků neuvědomují, že se na nich rodina dopustila zločinu. A pokud ano, zdráhají se své příbuzné udat.

Ve většině případů jsou britští občané kvůli manželství odtaženi do zahraničí nebo přinuceni ke sňatku s cizincem. Podle oficiálních statistik však tvoří sedm procent případů nucené sňatky, které se odehrávají v Británii.



Pomoc úřadů přímo na letišti Heathrow už letos vyhledala mladá dívka, která svému novomanželovi utekla z líbánek a na vlastní pěst se vrátila do Británie, píše britský server Metro s odkazem na pohraniční stráž. Ta dívce pomohla a později zadržela i manžela, který se dívku vydal hledat.



Inspektor Metropolitní policie Allen Davis však podotýká, že letiště jsou až poslední „obrannou linií“. „Učitelé, zdravotníci i sociální pracovníci by o těchto tématech měli mluvit. V prvé řadě jde o to, abychom uzavírání nucených sňatků zabránili.“