Obětem vynuceného sňatku pomáhá Británie s návratem domů. Ale za peníze

Ženy, které takovou sumu nejsou schopné zaplatit, musejí s ministerstvem zahraničí sepsat dohodu o půjčce ještě před nastoupením do letadla. Dokud částku nesplatí, stát jim zabavuje pasy. Pokud navíc oběti nezvládnou půjčku splatit do šesti měsíců od záchrany, částka se o deset procent navýší.

Roku 2016 ministerstvo zajistilo repatriaci 55 obětí nuceného sňatku a o rok později 27 dalších. Úřad v těchto letech půjčil osmi nuceně provdaným ženám na repatriaci 7765 liber (222 tisíc Kč). Z toho splaceno zatím bylo 3000 liber. Ministerstvo zahraničí svůj postup obhajuje tím, že k repatriaci jsou použity peníze poplatníků a je třeba je vrátit.

Jedna z repatriovaných obětí, čtyřiadvacetiletá žena, britskému deníku sdělila, že má dluhy a bydlí na ubytovně, odkud jí hrozí vypovězení. „Vzhledem k tomu, čím mne nechali projít, se nemohu o pomoc obrátit na svou rodinu,“ sdělila.

Dívka, kterou ve třinácti letech její otec prodal jako dětskou nevěstu do Jemenu, uprchla s pomocí britského ministerstva zahraničí zpět do Británie i se svými pěti dětmi. Náklady na repatriaci teď musí zaplatit za celou rodinu, shromáždit musí několik tisíc liber. „Začala jsem nový život zadlužená. Nemám se na koho obrátit. Odkud mám takové peníze vzít?“ uvedla mladá žena pro list The Times.

Mezi zadluženými jsou také čtyři mladé Britky, které jejich rodiny poslaly do „nápravné školy“ v Somálsku, kde byly vězněné a fyzicky týrané. Poté, co je britské ministerstvo zahraničí osvobodilo, naúčtovalo každé z nich 740 liber (21 tisíc Kč).

Pragna Patelová, zakladatelka charitativní organizace Southall Black Sisters pro zachráněné dívky, požadavky minserstva odsoudila. „Dívky si prošly otřesným zneužíváním a otroctvím. Zadlužit je, když jsou v nouzi, opuštěné a potřebují intenzivní podporu prohlubuje jejich trauma,“ uvedla Patelová.

Labouristická poslankyně Yvette Cooperová sdělila, že ji článek v The Times zděsil. „Vynucené manželství je forma otroctví. Nechat jeho oběti platit za svoji svobodu je nemorální.“ uvedla Cooperová na Twitteru.

Věcí se chce zabývat také sněmovní zahraniční výbor. Jeho předseda Tom Tugendhat popsal případ jako ohromující. „Ministerstvo zahraničí je oprávněně hrdé na práci oddělení, které řeší případy vynucených sňatků. Ale neměli bychom nechat ty nejzranitelnější nechat platit za ochranu nebo je odrazovat, aby o ni požádaly,“ sdělil Tugendhat pro BBC Radio.