Pedofilové nezasluhují odsudek, říkají odbornice. Nový Zéland jim jde na pomoc

Pilotní projekt s názvem Stand Strong, Walk Tall (přeneseně Stůj pevně s hlavou vzpřímenou) je dílem dvou klinických psycholožek, doktorek Sarah Christoffersonové a Gwendy Willisové z univerzity v Aucklandu. Ty se dlouhodobě specializují na prevenci pohlavního zneužívání mladistvých. Informaci přinesl portál The Guardian.

„Statistiky ukazují, že se s nějakou jeho formou setkal každý šestý mladistvý v zemi ještě před dovršením osmnáctého roku,“ říká Christoffersonová. Podle ní je sexuální zneužívání mladistvých palčivý problém. „Rády bychom proto do puzzle řešení této problematiky přidali alespoň malý dílek,“ dodává autorka.

Podle autorek projektu existuje velký rozdíl mezi tím, když děti někoho vzrušují, a tím, když dojde k jejich zneužití či zneužívání. „Výzkumy nám navíc stále více potvrzují, že sexuální preference není něco, co by si jednotlivci vybírali. Je to spíš skutečnost, kterou o sobě zjišťují. Už jen proto si takoví lidé nezaslouží odsudek ani stigmatizaci,“ upozorňuje odbornice. Podle ní je v zemi dospělých mužů, které sexuálně přitahují nezletilí, od tří do pěti procent populace. Nová služba by měla pomoci právě takovým lidem v tom, aby i oni žili plnohodnotné životy.

Program pomoci pedofilům začne fungovat již v průběhu června, lidé se do něj budou moci přihlásit skrze internetové stránky. Samozřejmě jejich osobní údaje zůstanou skryté. „Doposud neexistoval žádný způsob, jímž by lidé, kterým tato úchylka přináší trápení, mohli hledat odbornou pomoc,“ říká Christoffersonová. Proto je podle jejích slov důležité, aby projekt kladl důraz na bezpečí a porozumění a také na to, že my jako odborníci vidíme jasný rozdíl mezi přitažlivostí a zneužitím.

Klinické studie došly ke zjištění, že aktéry celých 84 procent případů sexuálního zneužívání nezletilých na Novém Zélandu jsou lidé, u kterých nebylo známo, že by se kdy předtím nějakého sexuálního deliktu dopustili. „Většina prevence se dosud soustředila pouze na recidivu,“ dodává odbornice. Obě ženy považují svou práci za velice přínosnou. „Existuje totiž reálná šance, že odhalí velký počet lidí, kteří ještě neměli tu čest s právním systémem,“ uzavírá Christoffersonová.

Nový Zéland není první zemí, která poskytuje preventivní pomoc takovým jedincům. V Německu již několik let funguje projekt jménem Dunkelfeld. I v něm se pedofilní Němci dozvídají o své diagnóze i o způsobech terapie anonymně, uzavírá The Guardian.