Protest podle kanadského scénáře. Novozélandský parlament obklíčily kamiony

Mezi demonstranty se objevovaly nápisy „Vraťte nám naši svobodu“ nebo „Donucení není souhlas“. Někteří měli i transparenty s tvrzením, že novozélandská premiérka „Jacinda (Ardernová) se vymkla kontrole“. Reportéři zaznamenali také kanadské vlajky na znamení sympatií s demonstrací v Ottawě. Demonstrace byla poklidná a policie nemusela zasahovat, uvedly agentury AP a AFP.

Ardernová uvedla, že nemá v úmyslu s účastníky protestů diskutovat, protože většina obyvatel Nového Zélandu vládním opatřením vyjádřila podporu tím, že se nechala očkovat. Vakcinaci proti covidu-19 má podle premiérky 96 procent Novozélanďanů. Očkování je v zemi povinné pro některé profese, například pro zdravotníky, policisty, učitele nebo vojáky.

Nový Zéland, kde žije zhruba pět milionů lidí, má díky tvrdým opatřením asi 17 tisíc potvrzených případů koronavirové infekce a jen 53 úmrtí. Podle vládních údajů je proti covidu-19 plně naočkovaných asi 94 procent obyvatel starších 12 let. U dětí od pěti do 11 let je proočkovanost 42 procent.