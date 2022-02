V boji s demonstranty nasadil Nový Zéland hudbu. Rozhání je Macarenou

Demonstranti, kteří protestují proti povinnému očkování a přísným koronavirových opatřením, na to reagovali hraním písní jako We’re Not Gonna Take It (To nebereme) od Twisted Sister.

Protesty na Novém Zélandu začaly v úterý. Tisíce demonstrantů se inspirovaly obdobným hnutím v Kanadě. Do novozélandské metropole přijeli s obytnými či nákladními vozy, aby zablokovali tamní ulice. Další se utábořili na veřejném prostranství před parlamentem.

Ve čtvrtek policie zadržela 122 protestujících a mnoho z nich obvinila z vniknutí na cizí pozemek nebo bránění v jízdě. V pátek se pak úřady snažily protestujících zbavit tím, že na trávníku, kde tábořili, zapnuly vodní postřikovače.

Lidé však na to reagovali vykopáním příkopů a vybudováním provizorních odtokových kanálů, aby vodu odvedli jinam, upozornila agentura AP.

Protože se postřikovače ukázaly jako neúčinné, rozhodl se předseda parlamentu Trevor Mallard pro hudební přístup - pouští jim největší hity Manilowa, mezi které patří písně Mandy a Could It Be Magic, Macarenu a výzvu k očkování proti covidu.

K novozélandské taktice se na Twitteru vyjádřil i britský zpěvák James Blunt, který ve zprávě pro místní policii zažertoval, kdyby to nefungovalo, aby mu dali vědět. A zřejmě ho někdo vyslyšel, protože podle agentury AFT byla do playlistu úřadů zařazena i jeho píseň You’re Beautiful.

Nový Zéland vsadil během pandemie na tvrdá opatření, díky čemuž má v porovnání s například evropskými státy podstatně menší počet nakažených a zemřelých.

Nepolevující restrikce, včetně desetidenní izolace, a nařízení povinného očkování však vyvolaly ve společnosti nespokojenost. Popularita premiérky Jacindy Ardernové v posledních měsících podle průzkumu veřejného mínění klesla a zvýšily se protesty.