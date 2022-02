Evropské země zakazují odpůrcům proticovidových opatření blokádu ulic

Demonstranti vyrazili ve čtvrtek z několika francouzských měst ve společných kolonách, od čtvrtečního večera chtěli společně demonstrovat v Paříži. V pondělí se měly kolony aut v plánu společně přesunout do Bruselu.

„Vzhledem k riziku narušení veřejného pořádku, které by toto shromáždění mohlo způsobit, vydává policejní prefekt nařízení o zákazu podobných demonstrací od pátku 11. února 2022 do pondělí 14. února 2022 včetně. Policie přijme konkrétní opatření, aby zabránila blokování důležitých silničních tahů a bude pokutovat a zatýkat ty, kteří tento zákaz poruší,“ uvedla policejní prefektura.

Za úmyslné bránění provozu hrozí ve Francii pokuta 4 500 eur (110 000 korun) a až dva roky vězení. Policie může také na místě zabavit vozidlo a odebrat řidičské oprávnění až na tři roky. Pořadatelé nepovolených shromáždění mohou skončit až na půl roku ve vězení a dostat pokutu 7 500 eur (183 000 korun), vyjmenovala prefektura možné postihy.

Svolavatelé obdobného protestu ve Vídni uvedli, že v pátek se do centra rakouské metropole sjede až tři tisíce vozidel. Policie v reakci na to oznámila, že akci zakazuje. Odůvodnila to údajným záměrem protestujících zcela ochromit dopravu ve středu města. Dále uvedla, že by se jednalo o nepřijatelnou hlukovou zátěž a nepřijatelné nebezpečí znečištění emisemi.

Vedení belgické metropole se také rozhodlo zakázat Konvoji svobody vstup do Bruselu. Pro pořádání demonstrace je v Belgii nezbytné podat příslušnou žádost, a tu město nedostalo; akce je tedy nelegální, uvedl starosta Close. Brusel je připraven zapojit městskou i státní policii, aby zabránil vozidlům ve vjezdu, pokud by se o to pokusily navzdory zákazu. Město chce zajistit co nejmenší dopad demonstrací na veřejný pořádek, napsal starosta na Twitteru.

„Je normální, že lidé mohou vyjádřit svou nespokojenost, ale není normální, aby si vzali jako rukojmí obyvatele města, majitele obchodů a instituce. Naše reakce bude velmi rázná,“ uvedl Close, citovaný belgickou stanicí RTBF.

Řidiči by podle vedení města měli nechat své dopravní prostředky na odstavném parkovišti na kraji metropole a dopravit se do centra hromadnou dopravou. Policie je připravená už u francouzských hranic a bude si zaznamenávat poznávací značky aut v koloně, cituje RTBF starostu.