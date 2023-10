Svět má novou nejpálivější chilli papričku. Je 500krát ostřejší než chipotle

„(Pepper X) jsme vlastně stabilizovali už před nějakou dobou a čekali jsme, že někdo v pálivosti předstihne Carolina Reaper, než ji vytáhneme. Ale nikdo nás nepředstihl. Tak jsme se rozhodli Pepper X světu ukázat teď,“ popsal Currie v internetovém pořadu Hot Ones, kde papričku poprvé představil, obdržel certifikát Guinnessovy knihy rekordů a také svůj produkt ochutnal se známým dánským pojídačem chilli Clausem Pilgaardem a moderátorem Hot Ones Seanem Evansem.

Na rozdíl od Carolina Reaper neměla Pepper X, alespoň při odhalení, rudou barvu, nýbrž žlutozelenou s tvarem vysušeného cherry rajčete. Currie podle webu Guinnessovy knihy Pepper X šlechtil po dobu asi deseti let. Jeho prioritou byla co nejvyšší pálivost. Currie však uvedl, že myslel i na chuť, protože „nemá smysl produkovat něco, co chutná hnusně“.

Na Scovilleho stupnici Pepper X s průměrnou pálivostí 2,69 milionu SHU dalece přesahuje své zatím existující konkurenty. Například běžná nepálivá paprika má na stupnici hodnotu nula jednotek, paprička jalapeňos původem z Mexika kolem 5000 SHU a populární paprička „ptačí oko“ kolem 100 000.