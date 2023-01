Chilli papričkou proti bolesti. Pomohou, kde léky nestačí, říká neurofyziolog

Pokud by si člověk dal nejpálivější papričku na světě na kůži, jaký by tento pokus měl průběh?

Když si aplikujete kapsaicin na kůži, necítíte nic, protože se nedostane k nervovým zakončením, která jsou v kůži uložena. To je stejné, jako když loupete pálivou chilli papričku – také vás prsty nepálí. Na druhou stranu, když se prstem, na němž je šťáva z pálivé papriky, dotknete například oka nebo když si prst olíznete, podráždíte nociceptory (receptory bolesti, pozn. red.) a cítíte intenzivní pálivou bolest. Stejně jako když se pálivou papričkou dotknete kůže, která je poškozená.

