Norové odmítli vyhostit polského dealera, doma by prý neměl spravedlivý soud

Norsko odmítlo vyhostit Poláka podezřelého z obchodování s drogami zpět do jeho vlasti. Za důvod okresní soud ve Vestfoldu označil špatný stav polské justice a obavy, zda by se muž v Polsku dočkal spravedlivého soudního procesu. Uvedl to polský list Gazeta Wyborcza s odvoláním na norský právnický server Rett24.no, který o rozhodnutí soudu informoval.