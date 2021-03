15:00

Dvaapadesátiletý Brit Nigel Skea přiletěl do Singapuru, byl v přísné hotelové karanténě a i přes to se rozhodl navštívit svou snoubenku. Noční hotelová schůzka však vyšla oba partnery draho, singapurské úřady je poslaly do vězení. Skeu na dva týdny, jeho přítelkyni na týden.