Francouzský soud potvrdil tříletý trest pro Sarkozyho, bude nosit náramek

Kauzy Nicolase Sarkozyho BYGMALION V kauze označované Bygmalion čelí podezření z ilegálního financování své kampaně v roce 2012. Prokuratura ho viní, že překročil zákonem stanovený strop 22,5 milionu eur, když za svoji kampaň utratil téměř 43 milionů eur (nyní asi 1,01 miliardy Kč). Ve snaze zakrýt porušení zákona organizátoři kampaně začlenili pomocí falešných faktur nepovolené prostředky do nákladů Sarkozyho strany Svaz pro lidové hnutí, předchůdkyně nynějších Republikánů.

Soudní proces začal 20. května 2021, Sarkozy v polovině června před soudem popřel, že by se dopustil něčeho nezákonného. Společnost Bygmalion, která se na financování kampaně podílela, již dříve podvody přiznala. Na konci září 2021 Sakozyho odsoudili k ročnímu trest vězení; podle soudu si mohl trest odpykat doma s elektronickým náramkem. Bývalý prezident se odvolal, odvolací soud by měl začít letos 8. listopadu. PODPORA REŽIMU MUAMMADA KADDAFÍHO Sarkozy byl obviněn také z toho, že ho v roce 2007 během předvolební kampaně nezákonně finančně podpořil režim tehdejšího libyjského vůdce Muammara Kaddáfího že výměnou za politické protislužby přijímal úplatky od bohatých podnikatelů. Informace o tom poprvé zveřejnil v roce 2012 zpravodajský server Mediapart. Podle něj Kaddáfího režim v roce 2006 přistoupil na financování Sarkozyho kampaně ve výši 50 milionů eur (v dnešním kurzu 1,18 miliardy Kč). Server své informace doložil dokumentem, jehož autorem byl údajně bývalý šéf libyjských zpravodajských služeb a exministr zahraničí Músá Kúsa, jenž nyní žije v exilu. Sarkozy dokument označuje za podvrh.

V říjnu 2020 byl Sarkozy v této kauze obviněn ze „zločinného spolčení“. Začátkem listopadu 2020 nastal překvapivý obrat, když jeden z hlavních svědků prokuratury, francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine, prohlásil, že exprezident nikdy žádné financování z Libye nezískal. Předchozí výpovědi v opačném smyslu podle podnikatele překroutil vyšetřovací soudce. Podle prokuratury by měl prezident kvůli této kauze nyní znovu stanout před soudem. KORUPCE A OBCHODOVÁNÍ S VLIVEM Exprezident také čelí obvinění, že se snažil v roce 2014 ovlivňovat soudce, který se kauze libyjského financování věnoval. Podle obžaloby pověřil svého právníka a přítele Thierryho Herzoga, aby získal tajné informace od soudce kasačního soudu Gilberta Aziberta, který se zabýval kauzou financování Sarkozyho kampaně z roku 2007. Azibertovi prezident údajně výměnou za informace nabídl lukrativní post v Monaku. Na věc se přišlo díky odposlechům telefonních hovorů. V roce 2018 byl Sarkozy obviněn z pasivní korupce, zakrývání zpronevěry veřejných prostředků a z nezákonného financování kampaně.

Soudní líčení v této kauze začalo 23. listopadu 2020, skončilo 10. prosince 2020. Na začátku března 2021 soud uznal Sarkozyho vinným z korupce a obchodování s vlivem a uložil mu tříletý trest, z toho jeden rok nepodmíněně. Exprezident se tak stal prvním prezidentem v novodobé francouzské historii odsouzeným nepodmíněně do vězení (kromě něj byl v prosinci 2011 odsouzen i již zesnulý Jacques Chirac, ten ale dostal trest podmíněný). Rovněž proti tomuto rozsudku se Sarkozy odvolal. Odvolací soud začal vloni v prosinci a dnes by měl vynést rozsudek. DALŠÍ VYŠETŘOVÁNÍ Sarkozy byl rovněž obviněn z toho, že v době, kdy byl ve funkci, používal veřejné prostředky k úhradě svých osobních výdajů, včetně dovolených a drahého oblečení.

V roce 2020 byl Sarkozy shledán vinným z pokusu o podplacení soudce výměnou za informace o případu, který byl proti němu veden. V rámci vyšetřování bylo rovněž zjištěno, že Sarkozy nezákonně odposlouchával telefonické rozhovory soudce a jeho právníka.

Národní finanční prokuratura (PNF) také v lednu 2021 oznámila, že Sarkozyho vyšetřuje v souvislosti s jeho poradenskou činností v Rusku.