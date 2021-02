Další padák z New York Times. Reportér skončil, protože někdo jiný řekl „negr“

Toto newyorské sídlo významného deníku The New York Times musel Donald McNeil proti své vůli opustit. | foto: Profimedia.cz

12:00

Gilotina politické korektnosti právě ukončila kariéru hvězdného reportéra New York Times, jehož redakce vyvrhla, přestože ho před měsícem navrhla na Pulitzerovu cenu. Novinář dojel na „ošklivé slovo“. Zeptali se ho, zda vyloučit spolužačku, která jako dítě řekla ve videu slovo negr. On na to: A v jakém kontextu to řekla? To stačilo.