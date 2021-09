Sekretářku z koncentračního tábora čekal soud. V 96 letech je na útěku

„Obžalovaná je na útěku... vydali jsme na ni zatykač,“ prohlásil soudce Dominik Gross. Zahájení procesu se měla obžalovaná zúčastnit, ale ráno odjela z domu na zatím neznámé místo, doplnila mluvčí soudu.

Irmgard Furchnerová pracovala v táboře poblíž Gdaňsku v letech 1943 až 1945 jako sekretářka, písařka a stenotypistka pro tamního velitele Paula Wernera Hoppea. Mimo jiné tak podle prokuratury přepisovala jeho rozkazy k popravám či seznamy deportovaných, kteří pak zamířili vlaky do Osvětimi.

V době, kdy ve Stutthofu začala pracovat, tehdy ještě pod svým dívčím jménem Dirksenová, jí bylo osmnáct let. Proto její případ skončil u soudu pro mladistvé v Itzenhoe – nedaleko pečovatelského domu, ve kterém dosud žila. Za poslední dekády je první ženou souzenou za zločiny třetí říše.

Stutthof původně od roku 1940 sloužil jako takzvaný pracovně-výchovný tábor, kterým prošly desetitisíce Poláků a občanů Sovětského svazu, internováni v něm však byli i političtí vězni, lidé podezřelí ze zakázaných homosexuálních styků nebo Svědkové Jehovovi.

Od poloviny roku 1944 do Stutthofu mířily tisíce Židů z Pobaltí či polští civilisté zatčení po potlačení varšavského povstání. Do konce druhé světové války zemřelo ve Stutthofu, jeho pobočných táborech a při místních pochodech smrti na 65 tisíc lidí. Součástí zařízení byla i plynová komora, mnoho vězňů bylo zavražděno zastřelením či pomocí fenolových injekcí do srdce. Tisíce lidí vyhladověly k smrti.

Loni soud udělil dvouletý podmíněný trest muži, který za války pracoval v táboře Stutthof jako dozorce. V době verdiktu mu bylo 93 let. Prokuratura ho obžalovala z napomáhání vraždě více než pěti tisíc vězňů.

Fakt, že je nyní Furchnerová souzená, je výsledkem precedentu z procesu s dozorcem v koncentračním táboře Sobibor Johnem Demjanjukem. Ten byl v roce 2011 odsouzen za podíl na vraždě 28 tisíc lidí. Soudce tehdy uvedl, že nezáleží na tom, jak malá byla role dotyčného v nacistických zvěrstvech. Pokud se dá prokázat, podezřelý má jít před soud.

U Hoppeho sekretářky se bude muset ještě dokázat, do jaké míry přispěla k vraždám v táboře. V obžalobě se podle listu The Guardian píše, že žena „asistovala odpovědným v táboře při systematickém vraždění židovských vězňů, polských partyzánů a sovětských válečných zajatců, a to svou přítomností na postu stenotypistky a sekretářky velitele tábora“.

Obhajoba naopak bude poukazovat na to, že Furchnerová pouze seděla u stolu a přijímala rozkazy svého nadřízeného. Sama nikdy nikomu neublížila, a tím pádem podle obhájců nemůže být za zmíněné zločiny souzena. Furchnerová se už v minulosti u soudu objevila jako svědkyně v procesu nejen se svým šéfem Hoppem, ale i dalšími členy SS. Vždy trvala na tom, že o vraždách nic nevěděla a s vězni nebyla vůbec v kontaktu.

V roce 1954 se vdala za někdejšího seržanta SS Heinze Furchtsama. O devatenáct let staršího muže potkala během své služby v táboře. Furchtsam si po válce změnil příjmení na Furchner. Oba manželé pak žili v Schleswigu na severu Německa, kde žena až do důchodu působila jako administrativní pracovnice. Její muž zemřel v roce 1972.

Irmgard Furchnerová: