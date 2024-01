KOMENTÁŘ: Výjimečný stav hlídaný armádou? Kam až dospějí německé protesty

Škrtnutí daňových úlev na diesel, jež německé zemědělce tak rozzuřilo, že začali po celé zemi s blokádami silnic a dálnic, by je připravilo o miliardu eur ročně. Sedláci se bouří a podle průzkumů je chápe skoro 90 procent Němců. Ale prý se musí šetřit, tvrdí tříbarevná berlínská vláda, přestože vybrala od obyvatel loni nejvyšší daňové výnosy posledních let – bilion eur. Vláda s tím ale přesto nevyjde, protože investuje miliardy do nefungující Energiewende, poukazuje stovky miliard do Indie, Afriky a Jižní Ameriky. Další stovky miliard si již osm let přicházejí osobně vyzvednout migranti z celého světa.

Když povstanou farmáři, znamená to, že se přímo v kořenech společnosti schyluje k bouři.