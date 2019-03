Británii pobouřila aukce nádobí se svastikou či toaletního papíru s orlicí

Plánovanou aukci nádobí z období nacistického Německa označili představitelé severoirské židovské komunity za odpornou. Do prodeje zamířila stříbrná sada příborů, vyšívaný ubrus nebo prostírání, které nechali nacisté zhotovit u příležitosti padesátých narozenin německého vůdce Adolfa Hitlera. Všechny nabízené předměty zdobí hákový kříž a říšská orlice.

Kontroverzní historické artefakty nabídla v Belfastu aukční síň Bloomfield Auctions, která předměty nejdříve vystavila na Facebooku. Později však dražbu odvolala. Vyvolávací cena sady nacistického nádobí měla činit zhruba dvacet tisíc liber (600 tisíc korun).

Aukční dům uvedl, že se nádobí mělo stát součástí Hitlerova osobního vlaku. Ubrus je podle prodejce poslední dochovaný kus, výšivky DR jsou zkratkou pro spojení Deutsche Reichsbahn, tedy německou říšskou železnici.

Proti dražbě se ostře ohradil také předseda belfastské židovské komunity Michael Black, podle kterého se hluboce dotkla lidí, jejichž rodiny zažily holokaust. Ředitel Bloomfield Auctions Karl Benett pro stanici BBC uvedl, že společnost už nebude podobné předměty nabízet. „S ohledem na historii předmětů už takové zboží v budoucnosti nabízet nebudeme,“ prohlásil Benett.

Ačkoli ve Velké Británii není prodej předmětů z nacistického období zakázaný, v jiných částech Evropy je nepřípustný. Velmi obezřetné je především Německo nebo Rakousko. Tři největší britské aukční domy Christie’s, Sotheby’s a Bonhams odmítají s takovými předměty obchodovat.



Podle Blacka je prodej nacistického nádobí prvním případem dražby takových starožitností v Belfastu. „Je to odporné, když se takové věci objeví v prodeji. Většině lidí je to nepříjemné, bez ohledu na to, jestli jsou židé nebo ne. Nikdo tím sice neporušuje zákon, ale čím méně pozornosti tyto předměty dostanou, tím lépe,“ myslí si Black.



Mein Kampf se v Británii prodal za půl milionu korun

Organizace Kampaň proti antisemitismu uvedla, že aukce „hraje do karet skupinám, pro které jsou podobné nacistické relikvie fetišem“. „Aukční domy mají povinnost vyřadit takové památky z prodeje. Místo snahy o získání provize by měly brát větší ohled na přeživší holokaustu a rodiny obětí. Všichni jsou tímto prodejem hluboce zneklidněni,“ uvedl mluvčí organizace.



Před dvěma lety čelila podobné kritice irská aukční síň Whyte’s, která nabízela zboží z období Třetí říše včetně šerpy s velkým symbolem hákového kříže. Majitel společnosti Ian Whyte nicméně vlnu nevole označil za „formu cenzury, která sběratelům říká, že nemohou sbírat to, co se jim líbí, i když je to legální“.

V Anglii se pro změnu minulý rok prodala sada příborů vyrobená také u příležitosti Hitlerových padesátin za 12 500 liber (375 000 korun). Příbory pocházely z pozůstalosti vysoce postaveného britského vojenského důstojníka.

Whyte’s nabídl před dvěma lety při jedné kontroverzní aukci také toaletní papír, který za druhé světové války používala německá armáda. Nerozbalená role v původním obalu se tehdy prodala za 130 liber (více než tři tisíce korun). Téhož roku se prodala v Lancashiru také extrémně vzácná kopie knihy Mein Kampf od Adolfa Hitlera, za kterou kupec zaplatil 17 000 liber (510 000 korun).