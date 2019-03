Miss Hitler. Soutěž britských neonacistů vyhrála „princezna z Buchenwaldu“

Dvaadvacetiletá Alice Cutterová čelí obvinění, že vyhrála kontroverzní soutěž krásy, kterou uspořádala ultrapravicová skupina Národní akce. Mladá žena v ní vystupovala pod přezdívkou princezna z Buchenwaldu, kterou si vybrala s odkazem na nacistický koncentrační tábor, ve kterém přišly za druhé světové války o život desítky tisíc lidí, převážně židovského původu.

Společně s Cutterovou stojí před soudem také její čtyřiadvacetiletý partner. Podle prokurátora Barnabyho Jamesona, který má mediálně sledovaný případ na starost, existují důkazy, které jejich členství v Národní akci dokládají.

Tato neonacistická skupina, založená v roce 2013, dostala zákaz činnosti v rámci protiteroristických zákonů v roce 2016 poté, co veřejně oslavovala vraždu poslankyně Jo Coxové. Političku zavraždil krátce před předloňským referendem o britském odchodu z Evropské unie neonacista Thomas Mair, který byl za to odsouzen na doživotí.

Společně s Cutterovou stojí před soudem také její čtyřiadvacetiletý partner Mark Jones, který se nechal fotografovat v jedné z popravčích místností v buchenwaldském táboře. Oba partneři však podle listu The Guardian popírají, že jsou členy Národní akce.

Jones podle úřadů před třemi lety letěl do Německa, kde posléze navštívil koncentrační tábor Buchenwald. Důkazem podle nich je snímek, na kterém jsou zachyceni dva muži s vlajkou Národní akce, kterou hrdě vyvěsili v popravčí místnosti.

Terror suspect 'entered Miss Hitler beauty contest' [National Action] https://t.co/iWyuf3HTR3 — Graham Macklin (@macklin_gd) 20. března 2019

„Buchenwald byl koncentrační tábor, který byl dokonce i na nacistické poměry známý svou krutostí. Podobně jako Osvětim je také Buchenwald muzeem, které připomíná světu hrůzy spáchané ve jménu nacismu a nutí nás vzpomínat na jeho oběti,“ popsal Jameson.



Oddaní členové skupiny pojmenovali svého syna Adolf

Cutterová se údajně soutěže krásy Miss Hitler zúčastnila v roce 2016, a to až po soudním zákazu skupiny. Jameson popsal akci jako propagaci, která měla do neonacistické skupiny nalákat nové příznivce. „Je pro mě důležité, aby byla v hnutí rovnováha mezi muži a ženami. Jaké by to bylo bez žen? Smutný festival klobás,“ říká Cutterová na videu ze soutěže.



„Ženy jsou nejdůležitější postavy, pokud jde o výchovu příští generace. Ta musí být silná a hrdá. Jako lvice musíme roztrhat hyeny, které se nám smějí, když nás znásilňují, bijí a vymývají naše mozky a hromadně se zbavují žen,“ dodává Cutterová na záběrech.

Ačkoli soud ještě není u konce, Jameson upozornil porotu, že obžalovaná dvojice je extrémně nebezpečná a snaží se šířit pokřivenou ideologii. „Jejich nenávist a nepřátelství je tak fanatické, že by dříve nebo později opět porušili zákon,“ popsal prokurátor.



Britský soud loni v prosinci uznal vinné z příslušnosti k Národní akci trojici lidí. Mezi nimi pár, který dal svému dítěti druhé křestní jméno Adolf na počest nacistického vůdce Adolfa Hitlera a doma měl předměty s nacistickými symboly. Muž navíc se svým novorozeným synem pózoval oblečený v bílém hábitu rasistické organizace Ku Klux Klan.