V Londýně vystavují nejstarší přání k Vánocům. Dítě na obrázku upíjí víno

Výrobu přání si objednal britský vládní úředník a vynálezce a designér sir Henry Cole, který se rozhodl využít tehdejší popularity ručně psaných a kreslených přání a zrodu moderních tiskařských metod.



V květnu 1843 tak požádal svého přítele a malíře Johna Callcotta Horsleyho, aby mu namaloval obrázek s vánoční tématikou a heslem, které by si mohli lidé posílat ku příležitosti svátků klidu a míru.



Horsley přání po stranách doplnil výjevy milosrdenství – rozdávání jídla a oblečení chudým.

Závěrem připojil heslo „A Merry Christmas and Happy New Year to You“. Britská média podotýkají, že některým lidem se však obrázek v době vzniku nelíbil, protože víno si na něm dopřává i malé dítě.

Vytištěno bylo tisíc kopií, dochovalo se jich však pouze jednadvacet. Britskému muzeu jeden exemplář zapůjčil knihkupec z amerického San Franciska, napsala agentura Reuters.