Mullet se vrací. Populární „deku“ na hlavě mají v oblibě pravicoví Američané

Když vítr zavane na mullet tříletého Elieho Powella ze správného úhlu, jeho matka říká, že je možné slyšet hrát národní hymnu a v dálce krákorat bělohlavé orly. Pro Eastona Klinka je účes symbolem „247 let toho nejlepšího z Ameriky“, stejně jako barbecue a velká auta. Brantley Kirwin zase své kadeře natřásá na koncertech a bude vám vyprávět o své lásce k armádě. To jsou jen někteří ze soutěžících, všichni mladší 12 let, kteří se utkali v soutěži o nejlepší dětský mullet Spojených států, píše The Economist.

Netradiční sestřihy svedly dohromady americké děti z Havajských ostrovů i předměstí Nashvillu; holky ve školkách po celé zemi po nich prý pálí jako divé. Společně v rámci soutěže vybralo 25 soutěžících 125 000 dolarů (asi 2,8 milionu korun) pro charitu podporující zraněné válečné veterány. Mnoho z účastníků má samo příbuzného v uniformě.

Soutěž, která se koná také v kategoriích pro teenagery, muže a ženy, začala během pandemie covidu-19, když se znovu otevřela kadeřnictví a mullet „se přiřítil zpátky“, popsal zakladatel soutěže Kevin Begola, který je sám skoro úplně plešatý.

Pro mnohé nejde jen o účes, ale i o životní styl. Členové facebookové skupiny „Mullet, co mi změnil život“ říkají, že si v mulletové komunitě našli přátele na celý život. Jeden z nových mladých členů popsal, že mu účes dodal odvahu postavit se těm, kteří ho ve škole šikanovali.

Účes si jako svůj národní přivlastňují Australané. Přesto móda ve stylu „vpředu byznys, vzadu párty“ má dlouhou historii i v Americe. Koncem 18. století jeden z amerických „otců zakladatelů“ Benjamin Franklin údajně použil svůj „skullet“, tedy plešatý mullet (z anglického skull = lebka, pozn. red), aby přesvědčil Francouze k investicím do nového a neotřelého národa.

O desítky let později si náčelník Josef (Chief Joseph) z indiánského kmene Nez Percé oblékl pletený mullet na protest proti konvenčnímu stylu misionářů, kteří uzmuli půdu jeho lidu.

V moderní době můžeme hovořit o renesanci v 70. letech minulého století. Glamrockovému zpěvákovi Davidu Bowiemu se na hlavě poprvé objevil mullet v barvě zlaté rybky ve stejném roce, kdy otevřeně promluvil o své sexualitě. Pohlavní obojetnost účesu byla vnímána jako popření genderových norem.

Na slavné fotografii z vězení jej měla také herečka Jane Fondová, která se ocitla na černé listině Hollywoodu kvůli svým protestům proti válce ve Vietnamu. V 80. letech mullet zpopularizovali také Cher, Prince nebo Tina Turnerová. Islámští vůdci v Íránu později účes zakázali v rámci snah očistit svoji zemi od „dekadentních“ západních stylů.

V posledních letech byl mezi Američany mullet nejtypičtější pro těžaře nebo řidiče kamionů. A i když zůstává populární i v LGBT komunitě, stává se nyní symbolem pravicového „nonkonformismu“, a stejně jako biblickému Samsonovi dávaly jeho kadeře sílu, i mullet má určitou auru.