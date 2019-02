Musíte nám pomáhat. Imigranti žalují vládu USA za ukončení ochrany

Do ochranného programu jsou zařazováni lidé ze zemí postižených válkou nebo živelnou katastrofou, může však být prodlužován a někteří tak žijí v USA již velmi dlouho.



Konec ochranného statusu by znamenal nucený návrat mnoha přistěhovalců do zemí původu i dělení jejich rodin. Obdobné žalobě loni vyhověl federální soud, který zrušení ochranného programu pro některé země dočasně zablokoval.



Žaloba podaná v neděli večer u federálního soudu v San Francisku podle agentury AP tvrdí, že rozhodnutí ministerstva vnitřní bezpečnosti USA o ukončení takzvaného dočasného ochranného statusu (TPS) pro tyto země bylo motivováno rasismem. Rovněž se v ní uvádí, že ministerstvo neoprávněně změnilo metodiku vyhodnocování toho, za jakých podmínek přistěhovalci smějí být vráceni do zemí svého původu.

„Přinášíme důkazy, že Trumpova administrativa opakovaně zostuzovala nebělošské a neevropské přistěhovalce a zrušila jim dočasný ochranný status, aby mohla tyto nebělošské a neevropské migranty vypovědět ze Spojených států,“ řekl právní zástupce migrantů Minju Cho.

Žaloba je poslední z řady soudních řízení, které mají za cíl zvrátit rozhodnutí Trumpovy vlády o ukončení dvě desítky let trvajícího ochranného programu pro skupinu zemí, jejichž občané v USA legálně žijí a pracují po mnoho let. Loni v říjnu federální soudce v San Francisku dočasně zablokoval úsilí Washingtonu o ukončení zvláštního statusu migrantů, kteří do USA přišli ze Súdánu, Nikaraguy, Haiti a Salvadoru.

Americká vláda podle soudce Edwarda Chena dostatečně neprokázala, v čem je program špatný. Soudce ve svém tehdejším verdiktu podle agentury AP citoval slova, která Trump pronesl v roce 2015 během své prezidentské kampaně. Mexické imigranty tehdy přirovnal k drogovým dealerům a sexuálním násilníkům.

Podle soudce Trump nemá rád neevropské cizince

Verdikt rovněž zmiňuje Trumpovu výzvu k zákazu vstupu muslimů do USA a jeho vulgarismus na adresu některých afrických zemí, který údajně pronesl v lednu během jedné schůzky v Bílém domě. Podle soudce tak bylo zjevné, že Trump „chová zášť vůči nebílým a neevropským cizincům“, která ho vedla k jeho rozhodnutí ohledně migrantů ze čtyř zmíněných zemí.

Postavení dočasně chráněných migrantů se těší uprchlíci ze zemí postižených živelní katastrofou nebo válkou do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší. Ochranný status je poskytován krátkodobě, avšak může být opakovaně prodlužován. Někteří migranti tak díky němu žijí v USA po desetiletí, rodí děti, kupují nemovitosti a budují kariéry. Kritici tvrdí, že program má být pouze dočasný a že nemá být prodlužován donekonečna.

Trumpova administrativa loni oznámila, že program pro občany Hondurasu a Nepálu ukončí. Středoamerická země byla do programu zařazena poté, co ji v roce 1998 zasáhl ničivý hurikán. Nepál stejný status získal po zemětřesení v roce 2015. Spojené státy poskytly útočiště 86 000 Hondurasanům a 15 000 Nepálcům, kteří po svém příchodu do Ameriky dohromady zplodili na 50 000 dětí. Mnozí z repatriovaných by tak stáli před rozhodnutím, zda se vrátit do vlasti i se svými potomky, nebo rodinu rozdělit.