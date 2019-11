Spojené státy o rok prodloužily ochranný status obyvatelům Hondurasu

Před týdnem USA další roční prodloužení poskytly také občanům Salvadoru, kteří výjimku mají od roku 2001 po dvou ničivých zemětřeseních.

Trump přitom loni tvrdil, že obyvatelům obou středoamerických zemí status letos neprodlouží, neboť 20 let je dostatečně dlouhá doba na to, aby i chudé země dokázaly následky přírodních katastrof překonat.

Zmíněný status je dočasná výjimka, která oprávněné občany cizích zemí žijících v USA chrání před deportacemi, a to i když do USA přišli bez dokladů. Do programu, který v současné době zahrnuje také obyvatele Haiti, Somálska, Jižního Súdánu, Sýrie nebo Jemenu, jsou zapojováni lidé, jejichž země trápí válečné konflikty, následky přírodní katastrof nebo jiné vážné problémy.