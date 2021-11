Plán USA: Migranti dostanou odškodnění až 450 000 dolarů, víc než padlí vojáci

Jde o odškodnění rodinám, které s dětmi nezákonně překročily americké hranice na jaře 2018 a pak byly rozděleny. Tehdy za vlády Donalda Trumpa platila politika „nulové tolerance“, takže dospělí migranti, kteří přišli bez povolení, byli zadrženi za porušení zákona, jelikož vstoupili do USA ilegálně. Jenže někteří přišli s dětmi. A protože ty nemohou být ve vězení s dospělými, byly rodiny dočasně rozděleny a děti umístěny do záchytných středisek. Za to se teď bude platit.

Bidenova vláda se tak trochu chytla do pasti, kterou vykopala na Trumpa. V roce 2018 demokraté líčili oddělování dětí jako Trumpovo zvěrstvo a kolem voleb slíbili kompenzace.