Úlevy pro rodiny a nezletilé? Německá vláda se pře, zda zpřísnit migrační politiku

O úpravě společného evropského azylového systému (CEAS) budou v Lucemburku jednat ministři vnitra členských států tento čtvrtek. V pozadí nadcházejícího jednání jsou vysoké počty migrantů plavících se ze severní Afriky přes Středozemní moře do jižní Itálie: Podle informací z Říma do země za letošní rok dorazilo více než 50 tisíc migrantů.

Také v Německu pak Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky, který vyřizuje azyl a zaopatření žadatelů, jen v prvních čtyřech měsících letošního roku obdržel sto tisíc nových žádostí, což je oproti loňsku nárůst o přibližně 78 procent. Zemské vlády a města, do jejichž povinností spadá se o přicházející migranty postarat, si již měsíce stěžují na to, že jejich možnosti a kapacity jsou zcela přetížené.

Do 18 let pouštět bez kontrol?

V současném návrhu Evropské komise se počítá s tím, že „děti bez doprovodu a děti mladší dvanácti let se svými rodinnými příslušníky budou z hraničního řízení vyňaty, pokud neexistují žádné bezpečnostní obavy“. Podle ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové a ministryně pro rodinu Lisy Pausové (obě Zelení) je ovšem cílem německé vlády prosadit, aby těmito kontrolami nemuseli procházet ani nezletilí do 18 let a všechny rodiny s dětmi.

O toto zmírnění podmínek pro přicházející rodiny a nezletilé se sice německá vláda zasazuje jako celek, ale jednotlivé vládní strany v tom shodu nemají. Zelení tyto úlevy jednoznačně podporují, stejně jako sociální demokraté (SPD). Naopak vládní liberální demokraté (FDP), ale ani opoziční konzervativní CDU/CSU, která ještě před lety v migrační politice prosazovala co nejvolnější pravidla, ve zmírnění podmínek smysl nevidí.

„Pokud bude na vnější hranici EU zajištěna humánní péče o všechny běžence a efektivní azylové řízení, pak není třeba diskutovat o možných výjimkách, které by společnou evropskou dohodu opět jen ohrozily,“ řekl k tomu generální tajemník FDP Bijan Djir-Sarai pro deník Tagesspiegel.

CDU pak prostřednictvím svého generálního tajemníka Maria Czaji vyzývá vládu k vytvoření nadstranické komise, která by se zabývala tím, jak migraci účinně omezit. „Je to přesně to, po čem volají naše migrací přetížené spolkové země,“ řekl Czaja. Právě ty mají ubytování a zaopatření přicházejících migrantů na starosti a dlouhodobě si stěžují na náročné podmínky a chybějící kapacitu. Ke vzniku nadstranické komise, která by vypracovala nový koncept v současné době nefunkční azylové politiky, již před časem vyzval také premiér Saska Michael Kretschmer (CDU).

Zelení: Riziko pro blaho dítěte

Podle spolkové ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové (Zelení) je návrh Evropské komise jedinou šancí, jak v dohledné době v oblasti migrace dospět ke „spořádanému a humánnímu postupu“. „Proto v Bruselu tvrdě vyjednáváme o tom, aby nikdo neuvízl v hraničním řízení déle než několik týdnů, aby jím nemusely procházet rodiny s dětmi a aby právo na azyl nebylo ve své podstatě narušeno,“ uvedla Baerbocková.

„Posílání dětí mladších 18 let na kontroly v rámci hraničního řízení, a tím do velmi nejisté situace, by znamenalo obrovské riziko pro blaho dítěte,“ domnívá se navíc ministryně pro rodinu Lisa Pausová a mluví o riziku opětovného traumatizování. „Mnoho zemí Evropské unie chce návrh Komise ještě více zpřísnit. Ale my jsme proti tomu,“ dodává také předsedkyně parlamentní skupiny Zelených Britta Hasselmannová.

Ministryně vnitra za sociální demokraty (SPD) Nancy Faeserová (SPD) rovněž uvádí, že Německo „chce poskytnout zvláštní ochranu dětem a dalším zranitelným skupinám“. V případě, že evropská jednání kvůli rozdílným požadavkům jednotlivých států opět uváznou na mrtvém bodě, je podle ní ohrožen volný pohyb uvnitř schengenského prostoru. Státy by se začaly kontrolovat své vlastní hranice a „lidé i ekonomika v EU by se vrátili o desítky let zpět“.