Salvini bez imunity. Může k soudu za to, že migrantům nepovolil vylodění

Italský senátor Matteo Salvini může být souzen v další kauze týkající se jeho protiimigrační politiky, kterou prosazoval jako ministr vnitra od června 2018 do září 2019.

Italští senátoři zbavili Salviniho imunity jen těsně, a to poměrem hlasů 149 ku 141. Sicilská prokuratura viní sedmačtyřicetiletého politika z nelegálního zadržování osob, za což mu hrozí až 15 let vězení. Salvini loni v srpnu povolil vylodění stovek migrantů z lodě španělské nevládní organizace Open Arms až po téměř třech týdnech, když to nařídila sicilská prokuratura.

Letos 12. února italští senátoři rozhodli stejně v obdobné kauze, která se týká případu z loňského července. Salvini tehdy jako ministr vnitra nedovolil okamžité vylodění na 130 migrantů zachráněných ve vodách Středozemního moře.



Kromě desítky z nich, včetně těhotné ženy a dětí, museli všichni čekat v přístavu na palubě lodi pobřežní stráže Gregoretti, než několik zemí Evropské unie slíbilo, že je převezmou. Podobnou praxi aplikuje i Malta, která se takto stejně jako tehdy Salvini snaží přimět EU k systémovému řešení.



„Jsem hrdý na to, že jsem bránil Itálii. Udělal bych to znovu a udělám to znovu, protože migrační vlna tento měsíc je šestkrát větší, než byla před rokem, když (strana) Liga byla ve vládě,“ řekl ve čtvrtek k hlasování Senátu Salvini.



Se svou stranou Liga Salvini z vlády odešel loni v září, když inicioval rozpad vládní koalice v naději, že budou předčasné volby, v nichž chtěl zúročit své tehdy stoupající preference. Volby se ale nekonaly, protože Salviniho koaliční partner uzavřel nové spojenectví s částí opozice.

Přísná protiimigrační politika

Po nástupu do úřadu ministra vnitra v červnu 2018 prosadil Salvini přísnou protiimigrační politiku, kterou mnozí Italové vítali, protože jejich země se tehdy potýkala s masovou migrační vlnou z Afriky. Uzavíráním přístavů si však Salvini vysloužil kritiku, protože migranti prchající před násilím a bídou z Afriky museli trávit několik dní, někdy i týdnů na palubách lodí.

Salviniho se chce u soudu hájit i s argumentem, že uzavírání přístavů nebylo jen jeho rozhodnutí, ale že se na něm podíleli i ostatní členové tehdejší vlády. Tu tvořila koalice Salviniho Ligy a Hnutí pěti hvězd, které po rozpadu tohoto spojenectví uzavřelo koalici s tehdy opoziční Demokratickou stranou.



Nová vláda už přístavy migrantům neuzavírá, i když letos několik měsíců to rovněž dělala jako karanténní opatření kvůli pandemii covidu-19, v níž byla Itálie hodně zasažena. Migranty tehdy začala umisťovat do karantény mimo jiné na trajekt u Sicílie. S příchodem léta migrační vlna do Itálie nyní opět zesílila.