Europoslanci tleskali „pirátce,“ která vylodila migranty v Itálii

Jednatřicetiletá Němka dostala ve čtvrtek prostor ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Hovořila deset minut, pak velká část europoslanců vstala a tleskala, uvedla německá veřejnoprávní televize ARD.

Kapitánka lodi Sea-Watch 3 německé nevládní organizace byla v Itálii krátce ve vězení. Přes zákaz totiž na konci června vplula s 50 migranty do přístavu na italském ostrově Lampedusa.



Tehdejší italský vicepremiér a ministr vnitra Salvini označil posádku Racketeové za „piráty,“ kteří pomáhají zločineckým gangům v pašování Afričanů do Evropy. Salvini je šéfem protiimigrační strany Liga.

Racketeová zamířila na Lampedusu po týdnech čekání na moři, když ji nikde nechtěli povolit vylodění. „Byli jsme přijati, jako bychom měli na palubě mor a nikoli lidi bez ochrany,“ řekla v europarlamentu o přistání na Lampeduse.

Racketeová v Bruselu prohlásila, že na moři zažívali opakovaně „nepředstavitelné scény“. Vylíčila, jak narazili na utopené migranty. Její spolupracovník prý vytahoval z vody tělo dítěte, což jím jako trojnásobným otcem otřáslo.



„Teď mě uctíváte, ale tehdy jste nepomohli“

„Po příjezdu do přístavu se mi dostalo hodně nechtěné pozornosti, spousty pozvání a ocenění z různých evropských zemí. Ale kde jste všichni byli, když jsme všemi možnými kanály žádali o pomoc? Kde jste byli, když na (naši) žádost o bezpečný přístav přicházela pouze odpověď „Tripolis“?“ udeřila Racketeová.

Nevládní organizace odmítají vykládat zachráněné migranty v libyjské metropoli Tripolisu, protože bezpečnostní situaci v Libyi považují za stále špatnou. Migranti si stěžují, že s nimi v Libyi zacházejí krutě.

Libye je nestabilní od pádu diktátorského režimu Muammara Kaddáfího, kterého v roce 2011 svrhlo povstání podpořené nálety NATO. Rozvrat Libye usnadnil migrantům, aby z této země vyplouvali směrem k Evropě.

Jen letos už ve Středomoří utonulo přes 1000 migrantů, upozornil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Od roku 2014 dosáhl počet utopených více než 15 000, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Část EU se dohodla na přerozdělování migrantů

Racketeovou zkritizoval belgický europoslanec Tom Vandendriessche z pravicově populistické strany Vlaams Belang. „Prostě nerespektujete zákony a právní stát. Místo toho volíte cestu násilí. Jste součástí zločinecké sítě, jste přisluhovač pašeráků lidí. Proto nepatříte sem, ale do vězení,“ udeřil.

Na to zareagoval europoslanec za Zelené Erik Marquardt, který se na záchranných lodích plavil. Řekl, že kdyby se Vandendriessche sám dostal na moři do nebezpečí, byl by jistě velmi rád, že existují lidé jako Racketeová.

To nenechal bez odpovědi europoslanec za německou protiimigrační stranu AfD Nikolaus Fest. „Pane Marquardte, nemám v úmyslu plout ve člunu do Libye. Potud děkuji za vaši starost,“ odvětil.

ARD upozornila, že 8. října se má znovu na celoevropské úrovni diskutovat o rozdělování migrantů zachráněných na moři. Německý ministr vnitra Horst Seehofer chce představit koalici států, které jsou ochotny tyto migranty přijímat podle pevně daných kvót. ARD tvrdí, že v koalici je zatím přibližně třetina zemí Evropské unie.

Loď Sea-Watch 3 přistála na Lampeduse (video z 29.6.2019):