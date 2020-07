Salvini si za svůj přístup k migraci zaslouží vděk, tvrdí maďarský ministr

Szijjártó napsal, že liberální tisk čtvrteční rozhodnutí v Itálii oslavuje jako vítězství, ale byl to Salvini, „kdo si nepřál, aby se mohli imigranti přijíždějící nelegálně, převaděči a jejich spojenci - tak zvané nevládní organizace - vysmívat italským a evropským zákonům, porušovat všechna existující pravidla a svévolně používat italské přístavy k nelegálnímu vstupu do Evropy“.



Podle maďarského ministra se Salvini rozhodl ochránit Itálii i Evropu a „dokázat, že to, co Maďarsko dělá na souši, lze dělat i na moři a že je možné chránit pozemní evropskou hranici stejně jako námořní“. Ukázal prý svou činností, že Brusel lže, když tvrdí, že chránit námořní evropskou hranici je nemožné.

„Stačí pouze brát naše zákony vážně a vymáhat je. Pro překročení hranice platí pravidla a dodržovat je musí všichni,“ dodal šéf maďarské diplomacie.

Sicilská prokuratura viní bývalého ministra vnitra z nelegálního zadržování osob, za což mu hrozí až 15 let vězení. Salvini loni v srpnu povolil vylodění stovek migrantů z lodě španělské nevládní organizace Open Arms až po téměř třech týdnech, když to nařídila sicilská prokuratura.



Italští senátoři ve čtvrtek zbavili sedmačtyřicetiletého politika imunity jen těsně, a to poměrem hlasů 149 ku 141. Letos 12. února italští senátoři rozhodli stejně v obdobné kauze, která se týká případu z loňského července. Salvini tehdy jako ministr vnitra nedovolil okamžité vylodění na 130 migrantů zachráněných ve vodách Středozemního moře.



„Jsem hrdý na to, že jsem bránil Itálii. Udělal bych to znovu a udělám to znovu, protože migrační vlna tento měsíc je šestkrát větší, než byla před rokem, když (strana) Liga byla ve vládě,“ řekl ve čtvrtek k hlasování Senátu Salvini.



Salviniho se chce u soudu hájit i s argumentem, že uzavírání přístavů nebylo jen jeho rozhodnutí, ale že se na něm podíleli i ostatní členové tehdejší vlády. Tu tvořila koalice Salviniho Ligy a Hnutí pěti hvězd, které po rozpadu tohoto spojenectví uzavřelo koalici s tehdy opoziční Demokratickou stranou.