KOMENTÁŘ: Hledá se nástupce. Díky Čaputové vypadala slovenská politika hezčí, než je

Málokterý slovenský politik se dostane na titulní strany světových novin. Zuzaně Čaputové se to podařilo: její fotografie se objevila na titulu Financial Times, když zvítězila ve druhém kole voleb. „Slovenští voliči přinesli do střední Evropy vzácné liberální vítězství,“ napsal britský deník v dubnu 2019.

Noviny Čaputové ten den věnovaly i hlavní redakční komentář, kde její zvolení označily za paprsek naděje. O čtyři roky později, když prezidentka oznámila, že příští rok bude její poslední, napsal týž deník: „Slovenská prezidentka znervóznila západní spojence svým rozhodnutím neucházet se o znovuzvolení.“