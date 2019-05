Američanovi se někdo vloupal do domu. Nic neukradl, jen ho uklidil

Když přišel Roman se svým synem domů, jako první si všimli odemčených dveří. To muže nepřekvapilo, občas je totiž zapomene zamknout. O něco zvláštnější už byla vůně čisticích prostředků, která prostupovala domem. Roman si uvědomil, že něco „nehraje“.

Dveře, které obvykle nechává otevřené, někdo zavřel. Pokoj jeho syna, který ještě ráno vypadal jako po výbuchu, zářil čistotou. Stejně tak celá koupelna. „Vyděsilo mě to. Přešel jsem do ochranářského ‚módu rodič‘ a když jsem viděl synův uklizený pokoj, zavolal jsem policii,“ popsal televizi CBS.

Rychle si uvědomil, že o vloupání nejspíš nešlo. Nic se totiž neztratilo ani nezničilo. Neznámý vetřelec po sobě dokonce nechal růže složené z toaletního papíru. Jejich fotku si Roman umístil na Facebook, kde se také o lehce znepokojující zážitek podělil.

Vzhledem k mužově zapomnětlivosti se policie nemá čeho chytit, toho dne totiž zapomněl zapnout alarm. Sousedi si navíc nevšimli ničeho podezřelého, vetřelce nikdo neviděl. Pouze senzory u vchodových dveří podle CNN nasvědčují tomu, že neznámý fanoušek úklidu v domě strávil zhruba devadesát minut.



Zatímco Romanovi přátele z legrace říkají, že i oni by ocenili takovou návštěvu, muže napadá jediné vysvětlení neobvyklého případu. Míní, že k němu omylem zamířila úklidová firma. Květiny z toaletního papíru totiž podle něj musel dělat profesionál. „Stejně je to strašně divné. Vůbec nevím, co si mám o tom myslet,“ napsal. Trochu mu také nesedí, že jeho kuchyň byla na rozdíl od ostatních částí domu netknutá.

Popisuje, že od té doby nechal vyměnit zámky a doma zůstává ve střehu pro případ, že by tam neznámý návštěvník přece jen nechal ještě něco jiného než papírové růže. Ty si však nechal jako suvenýr.