Mladík se vloupal do posilovny v Praze, kde usnul. Byl pod vlivem drog

17:22 , aktualizováno 17:22

K nevšední situaci vyjížděli v pátek ráno pražští policisté. Dostali hlášení o vloupání do fitness centra v Praze 5, kdy pachatel měl být ještě na místě. Po vniknutí do posilovny tam totiž pod vlivem drog usnul. I když chtěl vše odčinit tím, že po sobě zamete a uklidí, hrozí mu pět let vězení.