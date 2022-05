My, lidé z Azovstalu. Pohlédněte do tváří obránců obklíčených oceláren

„Celý civilizovaný svět musí vidět, v jakém prostředí zranění a zmrzačení obránci Mariupolu žijí a bojují! V naprosto nehygienických podmínkách, s otevřenými ranami obvázanými nesterilními zbytky obvazů, bez základních léků a dokonce i bez jídla,“ zní komentář k fotografiím, které se v úterý večer objevily na sociálních sítích pluku Azov.

„Vojáci, které vidíte na fotografiích, stejně jako stovky dalších v Azovstalu i s těžkými zraněními a za cenu vlastního zdraví, brání Ukrajinu a celý civilizovaný svět. Copak je Ukrajina a světové společenství nedokáže ochránit a postarat se o ně?“

Příspěvek na závěr vyzývá k evakuaci zraněných vojáků a jejich přesunu na území pod kontrolou ukrajinské armády, kde jim bude dopřána náležitá zdravotní péče: „Vyzýváme OSN a Červený kříž, aby prokázaly lidskost, potvrdily své základní principy a zachránily ty, kteří se už neúčastní bojových akcí.“

„Vláda selhala při obraně Mariupolu“

Fotografie zbědovaných a zmrzačených vojáků nabízejí vzácný pohled do útrob obřích oceláren na pobřeží Azovského moře, které se v polovině dubna staly poslední baštou obránců Mariupolu. Rusové město obklíčili už na počátku března, v pondělí už v jeho rozbombardovaných ulicích pořádali oslavy Dne vítězství.

Odhaduje se, že v útrobách oceláren vybudovaných v rámci Stalinovy industrializace ve 30. letech minulého století zůstává až 2 000 ukrajinských vojáků, jejichž jádro tvoří příslušníci pluku Azov a 36. brigády námořní pěchoty. Kolik z nich je bojeschopných, není zřejmé.

Se světem udržují spojení díky satelitnímu internetu Starlink amerického miliardáře Elona Muska. V neděli díky tomu uspořádali tiskovou konferenci přes Zoom, během které ostře zkritizovali vládu v Kyjevě.

„Naše vláda selhala při obraně Mariupolu, selhala při přípravách obrany Mariupolu. Úřady osm let sabotovaly obranu Ukrajiny,“ prohlásil důstojník pluku Azov Ilja Somojlenko. Podle něj nepřichází v úvahu, aby se obránci oceláren vzdali Rusům, protože by to by pro ně znamenalo jistou smrt.

Vláda by měla zajistit, aby evakuaci vojáků zajistila třetí strana. „Evakuace už mohla být provedena, kdyby někteří lidé dělali svoji práci,“ prohlásil Somojlenko. Prezident Volodymyr Zelenskyj se snaží obklíčené vojáky ujistit, že o jejich evakuaci vyjednává s OSN a Červeným křížem.

Osvobození Mariupolu ukrajinskou armádou podle něj v tuto chvíli není možné. Kyjev o víkendu oznámil, že z hutního komplexu byli evakuováni všichni starci, ženy a děti, někteří odjeli do Ukrajinou kontrolovaného města Záporoží. Podle poradce mariupolského starosty však v krytech pod ocelárnami nadále zůstává asi stovka civilistů.