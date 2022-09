Muž v centru Londýna pobodal dva policisty, strážníci ho zneškodnili taserem

Incident se odehrál kolem 06:00 místního času (07:00 SELČ) na Leicester Square. „Muž byl zatčen pro podezření z těžkého ublížení na zdraví a z napadení pracovníka záchranné služby,“ uvedla policie.

„Dva policisté utržili bodné rány a jsou v nemocnici,“ dodala. Podle listu The Telegraph útočník jednoho z nich bodnul do krku, druhého zasáhl do paže. Oba strážníci byli neozbrojení. Pachatele následně zpacifikovali další policisté, kteří na místo dorazili záhy a proti muži použili taser.

„Další okolnosti případu se nyní snažíme objasnit. Incident nevyšetřujeme jako teroristický čin,“ konstatovala policie. Podle The Telegraphu se napadení policisté snažili pachateli na ulici nejprve pomoci, neboť se choval „zvláštně“. On na ně ale náhle vytáhl nůž a zaútočil.

Starosta Londýna Sadiq Khan útok označil za děsivý. „Tento útok na policisty sloužící v Soho je naprosto otřesný. Tito stateční důstojníci plnili svou povinnost a pomáhali veřejnosti v této významné době pro naši zemi. Myslím na ně a jejich blízké,“ uvedl Khan.

V centru Londýna je v současnosti množství lidí, kteří se přišli rozloučit se zesnulou královnou Alžbětou II. Rakev je vystavena v budově parlamentu. Útok odehrál na jiném místě, než jsou vzpomínkové akce.