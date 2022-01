Brit zabil autem útočníka, který na ulici bodal ženu. Je podezřelý z vraždy

K incidentu podle serveru The Guardiandošlo v pondělí ráno na rušné londýnské ulici. Na místě činu bylo několik svědků. Podle nich 41letý útočník bodl 43letou ženu minimálně desetkrát.

Řidič, který projížděl okolo, se rozhodl jednat a do útočníka najel svým vozem značky Renault Clio. Srazil ho a usmrtil.

„Co jsem to udělal?“ ptal se pak sám sebe zděšený řidič. Jiný svědek mu na to odpověděl, že udělal, to co musel.

Kolemjdoucí se pokusili pobodanou ženu, která měla pod koly auta zaseknutý kabát, vyprostit a ošetřit. Ale bohužel bodným zraněním na místě podlehla. Přítomní označili řidiče za hrdinu a uvedli, že on jediný dokázal útočníka zastavit.

Policisté, kteří dorazili na místo činu, řidiče nejdříve vyslechli a poté ho zadrželi. „Prosíme svědky, aby se na nás obrátili. Snažíme se přesně pochopit okolnosti incidentu a každá informace může být přínosná,“ sdělil šéfinspektor Jim Eastwood.