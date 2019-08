Italská prokuratura nařídila zabavit loď Open Arms, chce migranty vylodit

Z lodi byli v úterý nejprve ze zdravotních důvodů evakuováni dva utečenci, 15 dalších se v průběhu dne vrhlo do moře a chtěli doplavat na pevninu. Zadržela je italská pobřežní stráž. Z původně 160 zachráněných migrantů jich nyní na palubě podle agentury ANSA zbývá 98.

Posádka španělského plavidla nalodila migranty plující z Libye do Evropy během několika operací od 1. srpna, nesměla s nimi ale vplout do italských vod kvůli protiimigrační politice ministra vnitra Mattea Salviniho.

Do italských vod vplula minulý týden poté, co jí to povolil italský oblastní soud kvůli naléhavé situaci. Soud rovněž rozhodl, že má být běžencům poskytnuta pomoc, nezmínil ale výslovně otevření přístavu.



Mezi Lampedusou a Maltou čeká už více než týden také další loď s migranty - Ocean Viking organizací Lékaři bez hranic a SOS Méditerranée. Na palubě je 356 afrických běženců, které nalodili u Libye mezi 9. a 12. srpnem.