Migranti jsou moc vybíraví, v EU o azyl žádat nemají, udeřili činitelé OSN

20:24 , aktualizováno 20:24

Migranti si nepřípustně vybírají, kde požádají o azyl. Ten by se přitom měli pokusit získat už v bezpečných sousedních státech a ne plout do Evropy. Uvedl to mluvčí úřadu OSN pro uprchlíky Charlie Yaxley, který podpořil podobný názor kolegy vyslance Vincenta Cochetela. Akademičtí právníci ale jejich výklad odmítli.