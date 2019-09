Dva týdny na návrat. Pro pasažéry Thomase Cooka se připravují speciální lety

„Pokud jste v současnosti v zahraničí a měli jste letět se společnosti Thomas Cook, poskytneme pro vás nové lety, abyste se mohli vrátit do Velké Británie,“ uvedla cestovní kancelář na svých webových stránkách.

Speciální repatriační režim bude trvat do 6. října. Pokud do té doby cestující nevyužijí nabídky společnosti, musí si cestu zajistit sami. Lety jsou určené výhradně pro pasažéry, kteří odletěli z Velké Británie.

Některé lety společnost neprovozuje sama, ale byly dopředu nasmlouvány s jinými leteckými přepravci. V takovém případě by měly turisté odletět podle původního plánu bez jakýchkoliv změn. Thomas Cook však upozorňuje, že turisté mohou řešit problémy s dalšími navazujícími službami jako je ubytování nebo doprava na letiště.

Společnost Thomas Cook zároveň oznámila na svých webových stránkách, že s platností od 23. září zrušila všechny odlety do zahraničí. Cestující, kteří se chystají na cestu do zahraničí by měli zůstat doma. „Prosíme cestující, kteří mají odletět z Velké Británie, aby nejezdili na letiště. Váš let nebude odbaven a nebude vám umožněno odletět,“ uvádí společnost v oficiální prohlášení.

„Vláda pracuje společně s britským Úřadem pro civilní letectví (CAA) na pomoci pasažérům, aby se mohli vrátit do Velké Británie. V závislosti na lokalitě návrat zajistí lety provozované CAA, nebo běžné lety jiných aerolinek,“ potvrdily zahájení repatriace také britské úřady na oficiálních stránkách.

Tisíce klientů Thomas Cook v Česku

Klienti cestovní kanceláře Thomas Cook mohou být i v Česku. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže jich mohou být i tisíce.

„Thomas Cook fungoval jako cestovka, která posílá klienty nejen do Prahy, ale třeba na jižní Moravu nebo Českého Krumlova,“ řekl Papež. Tito klienti se musí spojit se svojí cestovní kanceláří, popřípadě s pojišťovnou či zastupitelským úřadem a řešit situaci jednotlivě.



Cestovní kancelář Neckermann, která působí v Česku a je dcerou firmy Thomas Cook, neočekává, že by čeští klienti měli mít problémy. „Klienti, kteří se aktuálně nachází v zahraničních destinacích, by neměli být těmito okolnostmi nijak dotčeni,“ stojí v oznámení Necekrmannu. V zahraničí má asi 1 100 klientů.

Společnost připustila, že se nedá vyloučit rušení některých již zakoupených zájezdů v nadcházejících dnech: „V takovém případě se na dotčené klienty budou vztahovat běžné Všeobecné obchodní podmínky. Dotčené klienty budeme proaktivně kontaktovat.“ Klient by měl v tom případě nárok na vrácení plné ceny za zájezd.

Problémy ovšem mohou mít Češi, kteří si koupili zájezd u společnosti Thomas Cook v zahraničí. Na ně se české zákony nevztahují.



„Problémy se zrušenými lety se řeší podle evropské legislativy, ta je pro unijní státy stejná,“ vysvětluje Vítězslav Hezký, tiskový mluvčí českého Úřadu pro civilní letectví. Cestující postižení zrušením letu by tak měli mít možnost požádat o případnou refundaci, která se pohybuje v řádu stovek eur. Stížnosti v podobných případech řeší v Evropské unii úřad státu kde se nachází letiště odkud měl být let odbaven.



„Cestovní kanceláře jsou pojištěné,“ uvádí za české ministerstvo zahraničních věcí Robert Řehák. Investované peníze by tak měli klienti měli dostat od pojišťoven zpátky. Řehák doplnil, že se zatím na české ministerstvo žádný poškozený český občan neobrátil. V případě problémů doporučuje ministerstvo nejdříve kontaktovat delegáty cestovní kanceláře, kteří by měli být na podobné situace vyškoleni.

Zadlužená cestovní kancelář Thomas Cook v pondělí oznámila, že po krachu jednání o své záchraně vstoupila do nucené likvidace. S firmou je nyní na dovolené kolem 600 tisíc lidí. Ročně jejích služeb využívalo asi 19 milionů klientů.